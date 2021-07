Covid, Rasi a Sky TG24: favorevole a obbligo vaccino per insegnanti

Lo ha dichiarato in un'intervista a "Timeline" Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema. "Sono per l’obbligo per gli insegnati e la classe medica e per pochissime altre categorie. Per gli altri si può gestire diversamente", ha aggiunto

“Sono per l’obbligo di vaccino Covid per i medici e gli insegnanti”. Riguardo a questi ultimi, “mi preoccupano che possano contagiare ed essere contagiati e mettere a rischio l’anno scolastico. Non sono più tollerabili docenti non vaccinati”. Lo ha dichiarato in un'intervista a "Timeline" su Sky TG24, Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario straordinario all’emergenza Covid. “Sono per l’obbligo per gli insegnanti e la classe medica e per pochissime altre categorie. Per gli altri si può gestire diversamente”, ha precisato. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)