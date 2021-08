1/10 ©Ansa

Dagli Usa alla Gran Bretagna, passando per Hong Kong: continuano in tutto il mondo le iniziative per spingere a vaccinarsi contro il coronavirus, soprattutto i più giovani. Dagli incentivi economici, fino a cene gratis e biglietti della lotteria, ecco le idee in campo per incrementare la campagna vaccinale in tutto il mondo

