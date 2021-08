1/11 ©Ansa

Nessun dubbio sul vaccinare gli adolescenti per immunizzarli e, quando vi saranno i dati che daranno il via libera, anche i bambini. A dirlo è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli, in un'intervista al Corriere della Sera in cui fa il punto su varie domande legate al Covid

