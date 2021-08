I malati ricoverati con sintomi, in Italia, sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri, secondo il bollettino del ministero della Salute del 2 agosto. Intanto, sono 3.190 i nuovi contagi in Italia (ieri 5.321) su 83.223 tamponi, con la percentuale di positivi su test svolti che si attesta al 3,8%