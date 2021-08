Covid, rave party in Emilia Romagna e Campania: numerose denunce

Migliaia di ragazzi hanno partecipato a una festa abusiva in un ex zuccherificio in provincia di Bologna. Nel Riminese, invece, in centinaia si sono radunati in campagna e sono stati allontanati dalla polizia. Blitz delle forze dell'ordine anche a Ercolano per fermare un party a quota mille sul Vesuvio

Circa un migliaio di ragazzi da tutta Italia si sono ritrovati in un ex zuccherificio ad Argelato, in provincia di Bologna, per partecipare a un rave party non autorizzato. Festa abusiva bloccata alle 23.30 anche nelle campagne del Riminese, dove si erano ritrovati un centinaio di giovani. I carabinieri sono intervenuti verso le 3 di notte anche per fermare un party a quota mille sul Vesuvio, a Ercolano. Numerose persone identificate sia in Emilia Romagna che in Campania e multate per violazione delle norme anti Covid-19.