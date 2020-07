Social network, tutte le novità di luglio

TikTok apre ai brand, Facebook prosegue la lotta alla disinformazione, Instagram punta sull’ecommerce, Snapchat ci prova con la realtà aumentata, Twitter sperimenta i contenuti collaborativi. Ecco le novità social di inizio estate

Fra aggiornamenti che stanno per essere introdotti, progetti appena annunciati e nuove funzionalità in fase di test, ecco a che punto siamo con Facebook, Instagram, TikTok e gli altri social network.

Più qualità per Facebook approfondimento Facebook boicottato dalle aziende, il parere degli esperti Dopo avere recentemente introdotto la Dark Mode per tutti gli utenti, Facebook - già impegnata contro la disinformazione - punta ancora una volta sulla qualità dei contenuti. Il social network annuncia un aggiornamento dell’algoritmo legato alla sezione News feed, volto a sostenere un’informazione affidabile, precisa e trasparente. "Quando chiediamo alle persone che tipo di notizie vogliono vedere su Facebook - spiegano dal quartier generale del social network - ci dicono continuamente che vogliono notizie credibili e informative. Oggi stiamo aggiornando il modo in cui le notizie vengono classificate nel feed, per dare priorità a fonti originali e notizie verificate”. Google Currents per le aziende

Dal 6 luglio 2020 Google Plus si aggiorna, almeno per gli account aziendali: dopo una lunga fase di test iniziata lo scorso anno, Big G rilascia il nuovo Google Currents. per i clienti di G Suite, piattaforma pensata per la comunicazione aziendale interna. Dal layout rinnovato, Currents offre a utenti e amministratori un'esperienza più snella, rendendo più facile e immediato per i dipendenti avere discussioni all'interno di un'organizzazione e visualizzare suggerimenti in maniera tempestiva. La nuova feature fornisce utenti l'accesso a nuove funzionalità, inclusi stream e tag personalizzati. Inoltre, Currents consente agli amministratori di abilitare la moderazione dei contenuti e di impostare i “privilegi di amministratore” per utenti specifici.

Video di 15 secondi su YouTube approfondimento Youtube, fondo da 100 mln di dollari per i creatori afroamericani Già qualche tempo fa si era parlato della volontà della piattaforma di video-sharing di puntare su brevi video di stile TikTok: YouTube sta sperimentando per alcuni utenti Android e iOS una nuova funzionalità che consentirà di registrare brevi clip di 15 secondi, che si uniranno poi in un unico video, direttamente dall’app mobile. Ora TechCrunch diffonde nuove indiscrezioni: la funzionalità - giunta alla fase finale di test - dovrebbe chiamarsi Shorts - e punterà particolarmente sull’importanza della colonna sonora; gli utenti potranno attingere, infatti, dal fornitissimo catalogo musicale della piattaforma video, fra i punti di forza di Youtube.

TikTok for Business

approfondimento Gallerie degli Uffizi su TikTok: comunicare l'arte con video ironici TikTok si espande e lancia TikTok for Business, piattaforma che strizza l’occhio al marketing aziendale, offrendo ai brand strumenti innovativi per creare storytelling creativi, capaci di coinvolgere la community con il loro messaggi. Al team di TikTok sta molto a cuore la partecipazione dei brand sulla piattaforma social: “Sia che lancino trend, connettano community o sensibilizzino su iniziative di servizio pubblico di grande rilevanza, i brand stanno creando pubblici autentici, fondati sulla voglia di stare insieme in allegria. I brand abbracciano così la creatività e l’autenticità che ispirano TikTok, e offrono agli utenti un nuovo modo di scoprire i prodotti che amano e farsi coinvolgere da essi”.