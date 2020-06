Instagram amplia l’accesso a Shopping ai Creator

Per consentire questa espansione, la società ha introdotto nuovi "Requisiti di idoneità al commercio" che offrono una serie di linee guida alle quali le aziende interessate dovranno attenersi per qualificarsi per la vendita sul social

Instagram, in un post pubblicato sul sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo di un’importante novità per Shopping, una funzionalità arrivata da poco più di due anni in Italia, indispensabile per chi ha un e-commerce.

Il social network del gruppo Facebook incentrato sulla fotografia sta espandendo l'accesso a Instagram Shopping a più aziende, inclusi i Creator, che vogliono vendere i propri prodotti.

Per consentire questa espansione, la società ha introdotto nuovi "Requisiti di idoneità al commercio" che offrono una serie di linee guida alle quali le aziende interessate dovranno attenersi per qualificarsi per la vendita sul social.

L’annuncio di Instagram e le nuove regole

“Oggi annunciamo nuovi requisiti di idoneità alla vendita, che estendono l'accesso a Shopping su Instagram a diverse tipologie di aziende, compresi i creator che desiderano mettersi in contatto con gli acquirenti e vendere i propri prodotti su Instagram”, scrive Instagram sul blog ufficiale.

I requisiti aggiornati entreranno in vigore il 9 luglio in tutti i Paesi dove è supportato Shopping su Instagram, Italia compresa. “Questi requisiti offriranno maggiore trasparenza alle persone e alle aziende, nonché un'esperienza di acquisto più affidabile”, spiegano gli sviluppatori, che nella nota elencano una serie di nuove regole a cui dovranno attenersi le aziende interessate al servizio.

Le società e i Creator, per esempio, dovranno taggare i prodotti su Instagram da un unico sito web di loro proprietà e da cui vendono, in modo da offrire un'esperienza di acquisto coerente e affidabile.

Altre regole si concentrano sulla trasparenza verso i clienti: le aziende non potranno mostrare informazioni fuorvianti su prezzi e disponibilità e dovranno indicare in modo chiaro le politiche di rimborso e restituzione.

Quando una società si iscrive a Shopping su Instagram può mettere in vendita i propri prodotti solo dopo la ricezione della notifica di approvazione del servizio.

“Se un'azienda non venisse approvata, offriremo delle motivazioni chiare a riguardo, in modo da consentirle di intraprendere le azioni necessarie o fare ricorso”, precisano gli sviluppatori.