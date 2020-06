Instagram, in fase di test integrazione con Facebook Messenger

Instagram sta testando l'integrazione con Facebook Messenger. Il popolare social network del gruppo Facebook incentrato sulla fotografia è attualmente al lavoro su una nuova funzione che, se rilasciata, consentirà agli utenti di visualizzare le chat di Messenger direttamente nei Direct.

La novità, attualmente in fase di test, rientra nel piano del colosso di Mark Zuckerberg di integrare le sue principali piattaforme, WhatsApp, Instagram, Messenger e Facebook, ed è stata svelata da uno sviluppatore che è riuscito a attivare l’opzione su cui è al lavoro il social network rendendo visibile la voce “Get Messenger in Instagram“.

La conferma di Instagram: funzione nelle prime fasi di sviluppo

Lo screenshot dello sviluppatore, pubblicato su Twitter, è diventato molto popolare in rete, tanto da far intervenire la stessa Instagram, che ha confermato il test, precisando che si tratta di una funzione nelle prime fasi di sviluppo.

“Come accennato in precedenza, stiamo lavorando per far funzionare i nostri servizi di messaggistica su tutte le nostre app. Questo è un prototipo iniziale, che non stiamo testando esternamente”, ha chiarito il social in un post pubblicato su Twitter. Al momento l'azienda non si è sbilanciata riguardo le tempistiche previste per il rilascio della nuova funzione.

Instagram, in test la suddivisione del feed con post di account suggeriti

Ma le novità per Instagram non sono finite. Il social network sarebbe al lavoro anche su una nuova suddivisione del feed, che separerà i post pubblicati in “suggeriti” e “più vecchi”. La novità, per ora non ancora confermata dall'azienda a capo della piattaforma incentrata sulle fotografie, sarebbe al momento in fase di test per una cerchia circoscritta di utenti. Stando alle indiscrezioni circolate in rete finora, la categoria “suggeriti” raccoglierà i post più nuovi consigliati da Instagram, selezionati anche da profili non seguiti. Nel tab “più vecchi”, saranno invece raccolte le pubblicazioni degli account seguiti.