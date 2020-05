Instagram introduce le Guide, cosa sono e come funzionano

Su Instagram, il popolare social network del gruppo Facebook incentrato sulla fotografia, è approdata da qualche giorno la nuova sezione Guide, che raggruppa in un unico spazio i contenuti dedicati al benessere delle persone, creati da organizzazioni, figure pubbliche, creatori di contenuti ed editori. Rilasciata anche in Italia con l’ultimo aggiornamento dell’app, disponibile sia per iOS che Android, la nuova funzione intende supportare il benessere mentale e psico-fisico degli utenti, messo a dura prova in questo periodo di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia di Coronavirus. Le Guide, infatti, si concentrano sui cosiddetti “Wellness content” e offrono consigli utili per gestire l’ansia e il dolore e suggerimenti su come prendersi cura del proprio benessere e mantenere le relazioni con famigliari e persone care.

Prime Guide dedicate al benessere mentale

“Vogliamo che Instagram sia un luogo in cui puoi facilmente trovare informazioni affidabili e ispirazione dai tuoi account preferiti“, spiegano gli sviluppatori in un post sul blog ufficiale di Instagram dedicato alla nuova funzione. “Ecco perché stiamo introducendo Guide, un modo per scoprire più facilmente consigli, suggerimenti e altri contenuti dei tuoi creatori, personaggi pubblici, organizzazioni ed editori preferiti su Instagram”. Le prime Guide disponibili sul social network sono dedicate al benessere e all’equilibrio mentale. Tra queste rientrano la Guida intitolata “Salute mentale e Covid-19”, a cura della Fondazione americana per la prevenzione dei suicidi e i consigli della Heads Toghether, che riunisce una serie di contenuti in cui invita gli utenti a essere gentili con gli altri e a prendersi cura di sé, esternando i propri sentimenti.

Come visualizzare una Guida

Per visualizzare una Guida sul social network, come spiegato dagli sviluppatori di Instagram sul blog ufficiale, basta visitare il profilo dei Creatori o delle organizzazioni partecipanti e selezionare la nuova icona centrale posizionata al di sotto dei pulsanti "Segui" e "Messaggi".

In futuro sarà possibile accedere alla nuova funzione direttamente tramite il tab Esplora. Rientrano nell’iniziativa i seguenti profili: @afspnational, @heads_together, @vitaalere, @klicksafe, @headspace_aus, @deepikapadukone, @sudahdong e @eenfance.