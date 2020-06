Chiara Ferragni e Fedez: la pesto challenge impazza su TikTok

La Pesto Experience si trasforma in una gara tra Chiara Ferragni e le sorelle. O, per meglio direi, tra i loro compagni

È qui che, i due, si sono cimentati in una challenge a tema culinario. Tema della prova: come si prepara un pesto a regola d’arte.

Ribattezzata #pestochallenge, e subito postata sia su TikTok che su Instagram, la challenge di cui Chiara Ferragni e Fedez si sono resi protagonisti ha avuto come oggetto proprio il pesto, preparazione ligure per eccellenza. Si tratta di un’esperienza che tutti i turisti possono fare, la “ Pesto Experience ”, ma che loro hanno trasformato in gara. Per la gioia dei fan.

Il fine settimana ligure dei Ferragnez

approfondimento

Chiara Ferragni, ieri e oggi: com'è cambiata l'influencer

Per le loro prime vacanze, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto una meta tutta italiana: le liguri Cinque Terre, in provincia di La Spezia. Insieme alle sorelle dell’influencer, la coppia ha soggiornato al “The First – Il sogno di Manarola”.

Tornata a Milano, Chiara Ferragni ha spiegato: “È strano e bellissimo poter viaggiare di nuovo. Quest’anno vi porteremo in molti posti, ma tutti in Italia: abbiamo deciso di supportare al 100% il turismo del nostro Paese. Spero vi divertirete a seguire le avventure della nostra famiglia. Passare un bel weekend con le persone che ami è il regalo più bello che ti puoi fare”. Dal canto suo Fedez, con la sua nuova canzone in sottofondo “Bimbi per strada - Children”, ha raccontato nelle sue Instagram Stories la rinascita delle Cinque Terre, profondamente colpite dall’alluvione del 2011. “Sono queste le storie che fanno bene al cuore”, scrive.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche. I Ferragnez sono stati accusati di aver dato buca all’ultimo momento ad un noto ristorante di pesce fresco, in quanto infastiditi dai fan che li attendevano in trepida attesa a caccia di un autografo. “In un momento di Covid e post, dove la ristorazione sta soffrendo tantissimo, non è un comportamento da tenere. Non è una questione di soldi, una persona che fa così non ha rispetto del lavoro degli altri” ha detto il ristoratore interessato a ilGiornale.it. Mentre, sul web, c’è chi li accusa di comportamenti scorretti, arroganza e di essere scostanti coi fan. Verità o pettegolezzo? Ad oggi, i diretti interessati hanno preferito non commentare. E godersi il primo dei loro viaggi spensierati dell’estate 2020.