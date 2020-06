Facebook boicottato dalle aziende, il parere degli esperti

Cresce la campagna globale Stop Hate for Profit con cui grande aziende stanno interrompendo gli investimenti pubblicitari su Facebook, Twitter e altri social per spingerli a intervenire con maggiore decisione contro hate speech e razzismo. Tra i brand coinvolti Coca-Cola, Unilever, Verizon, Starbucks e The North Face. Abbiamo chiesto a un esperto di Corporate Reputation e a un avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie un parere sui rischi e le reali motivazioni di questa scelta

"Crediamo che si debba fare di più per creare comunità online accoglienti e inclusive, e crediamo che sia i leader aziendali sia i responsabili politici debbano unirsi per contribuire a un cambiamento reale. Interromperemo la pubblicità su tutti i social media". E' un estratto del "manifesto" della campagna Stop Hate For Profit, avviata online a metà gennaio e già condivisa da oltre un centinaio di brand internazionali, tra cui grossi investitori pubblicitari come Unilever, Coca-Cola, Verizon e Starbucks, che hanno interrotto gli investimenti pubblicitari su Facebook.

Aziende "vittime" dell'odio in rete

La minaccia economica mira a convincere Mark Zuckerberg e altri Ceo a intervenire più duramente di come è stato fatto finora - tra etichette e moderazione dei commenti - per eliminare i messaggi di odio, discriminanti e razzisti dalle piattaforme social. "Le aziende sono le prime a soffrire di questo ecosistema generale fatto di commenti d'odio e insulti", spiega a Sky tg24 Matteo Flora, hacker esperto in reputazione online e professore a contratto in Corporate Reputation presso l’Università di Pavia. "Allo stato attuale qualunque utente può gettare odio online, i brand non sono tutelati, le fake news girano facilmente. Non è un mercato sano su cui spingere qualunque tipo di contenuto, tantomeno se investi milioni di dollari in pubblicità".