X Factor 2020: cosa è successo ieri sera alla finale. VIDEO

Casadilego vince la 14esima edizione del talent show. Sul secondo gradino del podio i LPOM seguiti da Blind e N.A.I.P, in quarta posizione. Ospiti Negramaro con Madame e opening con Sofia Tornambene. I giudici duettano con i concorrenti e si esibiscono con i loro successi. Alessandro Cattelan, dopo 10 anni alla conduzione, saluta il talent show

Alessandro Cattelan saluta X Factor Dopo 10 anni di conduzione il Capitano saluta il talent show di Sky. L'annuncio arriva a sorpresa, fra applausi e commozione (Finale di X Factor, Alessandro Cattelan: 'E' la mia ultima puntata'): "Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un programma, sta finendo un'epoca per me. Sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato con voi. Se voi avete seguito X Factor dall'inizio è finito anche un pezzo della vostra vita. Si cambia pagina!”. Pubblico e giuria gli rendono onore con una standing ovation.

N.A.I.P. è il quarto classificato di X Factor 2020 Eliminazione diretta per il cantante degli Over dopo la prima manche della finale (N.A.I.P. è il primo eliminato alla finale di X Factor 2020. VIDEO). Il concorrente si classifica quarto alla 14esima edizione del talent show di Sky.

N.A.I.P., 29 anni, nato a Lamezia Terme ma bolognese di adozione, si è fatto notare con scrittura e stile ironici. Suona chitarra, batteria, synth, pianoforte e loop station e ha dimostrato tutto il suo talento attraverso l’inedito "Attenti al loop" e alcune cover memorabili.

Le esibizioni dei giudici Una finale che ha messo la musica al centro. Anche quella dei giudici, che si sono esibiti fra una manche e l’altra della gara. Emma Marrone canta il singolo "Latina" (TESTO), mentre Manuel Agnelli con gli Afterhours al completo porta sul palco “Quello che non c’è”, uno dei loro più grandi successi premiato con l’Italian Music Awards per il miglior testo. L’atmosfera si fa più scanzonata con Mika e il suo medley di successi con "Tiny Love", "Origin of Love", "Relax", "Good Guy", "Grace Kelly". Grande spettacolo quello portato in scena da Hell Raton e compagni, con il rapper, producer e pianista Lazza che apre le danze con “Weekend”, per passare la palla al giudice con alcune barre di “Alaska” fino al gran finale con la talentuosa Mara Sattei (Mara Sattei a X Factor: chi è la sorella di Tha Supreme. VIDEO) che chiude con la hit “Altalene”. In consolle non può che esserci Slait, ideatore dell’amata saga.

Il Best Of dei finalisti La gara prosegue con i cavalli di battaglia dei tre concorrenti ancora in gara. Atmosfere magiche quelle portate sul palco della Sky Wifi Arena da Casadilego, che con la sua “potente semplicità” propone "Kitchen Sink" dei Twenty One Pilots, "Xanny" di Billie Eilish e "A cause you" di Joni Mitchell. Blind punta tutto sulla sua penna e canta due brani originali e la versione dal testo rivisitato di “Per me importante” dei Tiromancino ribattezzata “Bambino”, dimostrando ancora una volta di “stare bene sul palco”. Best of a suon di cover per i Little Piece of Marmelade con un tris di energia: "I Am the Walrus" dei Beatles, "Bullet with Butterfly Wings" dei The Smashing Pumpkins e "Gimme All Your Love" degli Alabama Shakes, un medley che rappresenta "un successo per la musica".

X Factor 2020: Blind è il terzo classificato Il trapper degli Under Uomini si classifica sul terzo scalino del podio (Blind è il secondo eliminato della finale di X Factor 2020. VIDEO). Ma Blind ha già messo in cantiere la sua personale vittoria: è proprio Emma, il giudice che l'ha accompagnato durante la sua avventura musicale all'interno del talent show di Sky, ad annunciare che l'inedito "Cuore nero" è già disco d'oro. Franco, il trapper con la faccia da duro ma il cuore tenero, ha 20 anni e viene dalla periferia di Perugia. Sin dalle Audizioni si è dimostrato "affamato" di palcoscenico e musica e ha sfornato inediti su inediti, oltre a rimettere mano ai testi di celebri hit di ieri e di oggi.

Negramaro e Madame ospiti della finale La band pugliese è tornata con CONTATTO (Giuliano Sangiorgi stabilisce il Contatto: "L'affetto di una nazione per i Negramaro"), decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino. Con Giuliano Sangiorgi e compagni si esibisce Madame (X Factor 2020, i Negramaro e il feat esclusivo con Madame. Video), l'artista veneta che si destreggia fra poesia e rap. Tre dischi d'oro e un platino e solo diciotto anni per la giovane artista che già vanta collaborazioni con grandi artisti della scena, tra cui Ghali insieme a DRD e Marracash, di cui è stata "L'anima".

La manche finale di X Factor 14 Restano Casadilego e Little Pieces of Marmelade a contendersi il titolo. Per giocarsi l’ultima occasione di conquistare la vittoria i concorrenti si cimentano nei loro pezzi da novanta. Parte la giovane voce delle Under Donne con "Vittoria" (TESTO E VIDEO), risponde la band rock con "One cup of Happiness" (TESTO E VIDEO).

X Factor 14: Casadilego è il vincitore La concorrente delle Under Donne vince la 14esima edizione di X Factor Italia. Casadilego, 17enne, viene da Teramo e suona pianoforte classico e chitarra. Alle Audition ha fatto commuovere Manuel Agnelli con un pezzo di Joni Mithcell, che ha riproposto alla finale (Casadilego è la vincitrice di X Factor 2020). Secondi classificati i Little Pieces of Marmelade. Il duo della provincia di Ancona formato da Daniele, insegnante di chitarra (batterista, voce principale, 25 anni) e Francesco, sound engineer (chitarra e il sinth, seconda voce, 24) ha portato nel talent show di Sky un genere non così commerciale, subito amato dalla giuria (I Little Pieces of Marmelade secondi alla finale di X Factor 2020).