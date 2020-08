Emma Marrone, fuori il nuovo singolo 'Latina': il testo

Emma Marrone - che oggi pomeriggio (28 agosto) sarà ospite di Sky TG24 - ha deciso a sorpresa di stravolgere la corsa per il titolo di tormentone della stagione più calda dell’anno. Latina è il nuovo singolo della cantautrice che ha immediatamente entusiasmato il pubblico arrivando velocemente ai primi posti dei brani più scaricati su iTunes.

Emma Marrone: "mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi"

Nei giorni scorsi la voce di Mondiale ha annunciato l’arrivo del brano prodotto da Calcutta, Dardust e Davide Petrella parlando anche delle emozioni provate nell’ascoltarla: "Ho ricevuto questa canzone, Latina, il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta, Dardust e Davide Petrella. Mi sono emozionata, era inaspettata e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate”.

In seguito, Emma Marrone ha aggiunto: “Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi, Latina è proprio questo, una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento”.