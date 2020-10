X Factor 2020, i Melancholia sorprendono Agnelli e volano ai Live

Il conto alla rovescia può cominciare , ci siamo quasi, il momento tanto atteso è arrivato con l'ultimo step di selezioni. Nel corso della puntata di stasera i giudici hanno portato a termine il loro compito facendo le loro scelte definitive. Supportati da Mara Sattei e Lazza (Hell Raton), Gipi (Manuel Agnelli), Francesco Vezzoli (Mika) e Dardust (Emma), i fab four del talent show più amato del piccolo schermo, hanno individuato i dodici talenti che si sfideranno sul palco di #XF2020, a partire da giovedì prossimo su Sky Uno in prima serata . Tra i Gruppi della categoria di Agnelli, non potevano mancare i Melancholia ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ).

Benedetta, frontwoman del gruppo, Filippo(chitarra) e Fabio (synth & drum machine) tornano sul palco della Last Call più agguerriti che mai, anche se ammettono di avere "la faccia dell'ansia", sono un portento. Con il loro mix di stili e quella carica di energia pazzesca hanno letteralmente travolto e conquistato il loro mentore (e non solo lui). "Siete la squadra più interessante della storia di X Factor", le parole pronunciate da Agnelli nel corso della seconda parte dei Bootcamp. E stasera, i perugini non potevano essere da meno. Si presentano con “White Rabbit” dei Jefferson Airplane, gruppo rock psichedelico e quintessenza dell'acid-blues statunitense degli anni Sessanta. Una scelta originale che rispecchia in pieno lo stile ecclettico e sperimentale dei giovani in gara. Non c'è molto da dire, i Melancholia, da quando hanno messo piede sul palco di XF2020, non ne hanno sbagliata una, e sembrano determinati a non invertire la rotta. Avanti tutta!

insieme ne faremo delle belle, parola di Manuel

Parte la musica e parte il viaggio, lo stesso Gipi, accanto a Manuel nella scelta degli artisti da portare ai Live, è rapito: "non riuscivo a staccare lo sguardo da lei". La voce di Benedetta ipnotizza, è un dato di fatto. Il gruppo passa il turno e accede alla fatidica fase finale della diretta. Anche questa volta, l'energia dei Melancholia ha preso il sopravvento, sulla musica, sul genere, sul suono, su tutto. Il giudizio di Manuel è secco, “non voglio perdere tempo, senza girarci troppo intorno: siete una delle cose che mi è piaciuta di più e io vi voglio in squadra. Secondo me insieme ne faremo delle belle, spero. In bocca al lupo e grazie di essere qui”. La risposta arriva adrenalinica: “noi suoniamo per divertirci, se Manuel vuole divertirsi, per noi è tutto. Non vediamo l’ora, siamo pronti!”