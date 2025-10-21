Ritorno al Futuro Day, il cast del film oggi, 40 anni dopo l'uscita

Michael J. Fox interpreta il protagonista Marty McFly, un diciassettenne aspirante musicista inviato 30 anni indietro nel passato a bordo di una DeLorean concepita dall'ingegno di un eccentrico scienziato. Mentre cerca di ritornare nel presente, incontra le versioni più giovani dei suoi genitori.
Nato nel 1961 in Canada, l'attore è noto soprattutto per le interpretazioni nella trilogia di Ritorno al Futuro, nella sitcom Casa Keaton e nella serie tv Spin City. Ha vinto quattro Golden Globe, cinque Emmy Awards e il premio umanitario Jean Hersholt agli Oscar. Nel 1991, a 30 anni, ha ricevuto la diagnosi della malattia di Parkinson, che l'ha costretto a ritirarsi quasi del tutto dalle scene e che l'ha indotto a istituire la Fondazione Michael J. Fox per la ricerca. “Mi piacerebbe semplicemente non svegliarmi più un giorno”, ha dichiarato a The Independent.
Christopher Lloyd interpreta l'eccentrico e gentile scienziato Emmett "Doc" Brown, che diventa il migliore amico e mentore di Marty McFly. Nonostante le numerose invenzioni fallite, il geniale inventore mette a punto una macchina del tempo con una DeLorean del 1981.
Nato nel 1938 nel Connecticut, dopo il teatro l'attore ha esordito al cinema nel film Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) di Miloš Forman. Ha poi recitato nella trilogia di Ritorno al Futuro con Michael J. Fox e ha proseguito con Star Trek III - Alla ricerca di Spock (1984), con Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988) e con il ruolo di Zio Fester ne La famiglia Addams (1991) e La famiglia Addams 2 (1993).
Nata nel 1961 nel Minnesota, l'attrice ha iniziato la carriera in spot pubblicitari per Burger King. Ha acquisito grande notorietà nella trilogia di Ritorno al Futuro con Michael J. Fox e ha poi recitato in Howard e il destino del mondo (1986), una produzione di George Lucas però stroncata da pubblico e critica. Negli anni Novanta è poi diventata una star della tv soprattutto grazie alla serie Caroline in the City e nel 2022 ha preso parte alla seconda stagione di Star Trek: Picard nel ruolo della dottoressa Diane Werner.
Nel primo film della trilogia, Crispin Glover interpreta George McFly, il padre di Marty McFly, ma nei sequel è stato sostituito da Jeffrey Weissman a causa di dissidi di presunta natura economica con Robert Zemeckis.
Nato nel 1959 in Pennsylvania, nel 1991 l'attore ha vinto un Saturn Award per l'interpretazione in Ritorno al Futuro - Parte III. È anche comico e doppiatore e ha recitato in numerose serie tv come Sabrina, vita da strega.
Nato nel 1957 in California, l'attore ha recitato nel film 1964: Allarme a New York arrivano i Beatles (1978) di Robert Zemeckis e ha raggiunto la fama grazie al ruolo di Jimmy Olsen nella saga di Superman: Superman (1978) con Christopher Reeve, Gene Hackman e Marlon Brando, Superman II (1980), Superman III (1983), Supergirl (1984) e Superman IV (1987). Nel 2008, è tornato nel mondo dell'Uomo d'Acciaio nella serie tv Smallville ma nei panni di Dax-Ur, lo scienziato kryptoniano che ha creato Brainiac.
Nata nel 1958 in California, l'attrice aveva debuttato alla fine degli anni Settanta. Tra i primi film, aveva recitato in 1941: Allarme a Hollywood (1979) di Steven Spielberg e in Bachelor Party - Addio al celibato (1984) con Tom Hanks. È morta nel 2005 per un tumore al seno.
Nata nel 1966 in Malesia, l'attrice ha declinato di riprendere il ruolo di Jennifer Parker nel secondo e nel terzo episodio della trilogia di Ritorno al Futuro per prendersi cura della madre malata di tumore. In seguito è brevemente tornata sulle scene.