Ritorno al Futuro Day, il cast del film oggi, 40 anni dopo l'uscita

Nata nel 1961 nel Minnesota, l'attrice ha iniziato la carriera in spot pubblicitari per Burger King. Ha acquisito grande notorietà nella trilogia di Ritorno al Futuro con Michael J. Fox e ha poi recitato in Howard e il destino del mondo (1986), una produzione di George Lucas però stroncata da pubblico e critica. Negli anni Novanta è poi diventata una star della tv soprattutto grazie alla serie Caroline in the City e nel 2022 ha preso parte alla seconda stagione di Star Trek: Picard nel ruolo della dottoressa Diane Werner.

