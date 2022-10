I due attori si sono ritrovati, dandosi appuntamento alla kermesse newyorkese per emozionare tutti i fan con un’attesissima reunion del film cult. Christopher Lloyd e Michael J. Fox, 83 e 61 anni (e rispettivamente dottor Emmet Brown e Marty McFly) hanno ricordato i vecchi tempi. Si sono abbracciati, facendo emozionare tutti quanti. E hanno raccontato molti aneddoti che ancora non erano stati svelati

I fan di Ritorno al futuro mettano subito mano al fazzoletto perché la reunion tra Christopher Lloyd e Michael J. Fox al Comic Con di New York non lascerà scampo nemmeno ai cuori più aridi: la lacrimuccia di commozione è d’uopo, anzi è inevitabile. Siamo pronti a scommetterci.



I due attori si sono ritrovati, dandosi appuntamento alla kermesse newyorkese per emozionare tutti quanti con un’attesissima reunion del film cult. Christopher Lloyd e Michael J. Fox, 83 e 61 anni (e rispettivamente dottor Emmet Brown e Marty McFly, anche se è superfluo specificarlo) hanno ricordato i vecchi tempi, dopo quasi quarant'anni dal primo film (uscito nel 1985 e diretto da Robert Zemeckis).



Lloyd e Fox si sono incontrati al Javit’s Centre di New York (presso cui da giovedì 6 ottobre a domenica 9 ottobre si è svolto il festival Comic Con).

Hanno parlato della saga che li ha consacrati a leggende viventi del grande schermo, cogliendo l'occasione per rivelare qualche gustoso aneddoto che ancora non conoscevamo, capitato sul set tra un ciak e l’altro o anche ben prima (come quando la madre di Michael J. Fox lo pregò di non accettare la parte).



Impossibile non cominciare a piangere fin dal tema musicale di Ritorno al futuro, la musica orchestrale composta dal mitico Alan Silvestri che ascoltiamo prima che sul palco escano i protagonisti. Il primo a entrare è Michael J. Fox, seguito poco dopo da Lloyd. Quando i due spontaneamente si abbracciano è davvero qualcosa di devastante a livello emotivo, guardare per credere (trovate il video completo in fondo a questo articolo).



Questa reunion arriva sulla scia del musical teatrale basato sul film originale, lo show attualmente in programmazione a Londra. L'intenzione è quella di farlo arrivare anche a Broadway il prossimo anno.

Dopo aver elogiato il progetto, Fox (che ha combattuto a lungo contro il morbo di Parkinson) ha condiviso con il pubblico il motivo per cui era così importante per lui presentarsi di persona al NYCC: “Ragazzi, mi avete dato tutta la vita", ha dichiarato Fox, prima di aggiungere che non avrebbe cambiato la sua diagnosi se gliene fosse stata data la possibilità. "La cosa migliore che è successa nella mia vita è stata questa cosa. Il Parkinson è un dono. Ho detto alle persone che è un dono e loro dicono: 'Sei matto.' Dico: 'Sì, ma è il dono che continuo a ricevere.' Ma è un regalo e non lo cambierei per niente... Non si tratta di quello che ho, ma di quello che mi è stato dato".

Prima di concludere il panel, ai due è stato chiesto di lasciare al pubblico alcune perle di saggezza. Nello stile di Doc Brown DOC (passateci il gioco di parole tra Doc e DOC nel senso "di origine controllata") Lloyd ha pronunciato una sua battuta da Ritorno al futuro parte III, dicendo al pubblico: "Il tuo futuro è ciò che ne fai, quindi rendilo buono!"

Da parte sua, Fox ha condiviso una citazione dal suo film preferito, Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick: "Non puoi combattere qui, questa è la stanza della guerra". E ha detto alla folla di emozionatissimi fan che gli stavano di fronte che non importa quanto le cose diventino folli: basta "riprendere il respiro , vai avanti e vai avanti".



In fondo a questo articolo potete guardare l'intero panel del Comic Con 2022 di New York intitolato alla reunion tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd.