"Next stop, Christmas", il film con Christopher Lloyd e Lea Thompson

Gli interpreti del dr. Emmett Brown e della madre di Marty McFly sono nel cast di una pellicola che parla ancora di viaggi nel tempo. La protagonista sale su un treno e, grazie all'aiuto del capotreno, potrà rivivere il Natale di 10 anni prima, facendo andare diversamente le cose con il suo ex. Alla guida questa nuova DeLorean in versione ferroviaria che ci trasporta in nuova avventura a spasso nel tempo c'è colui che ci ha regalato l’immortale “Doc”. Strizzando l'occhio al finale del 3° film della trilogia

Questo nuovo Doc, infatti, permetterà ad Angie di tornare indietro per rivivere il tutto. Rivivere, ancor prima di cambiare le cose, in un mix tra il Virgilio della Divina Commedia di Dante e l'opera di Charles Dickens, Canto di Natale, in cui i fantasmi del Natale passato e di quello futuro rivelano a Scrooge cosa l'attende se non cambierà, (anche A Christmas Carol è un Ritorno al futuro ante litteram, diciamo). Ricordiamo inoltre che Christopher Lloyd si ripresenta nello stesso identico ruolo in cui compare nel finale di Ritorno al futuro – Parte III, quando lo vediamo alla guida di un treno a vapore futuristico che è in grado di viaggiare nel tempo.

È Christopher Lloyd ad accompagnarci in questa nuova avventura a spasso nel tempo, facendosi ancora una volta la guida dantesca in quell’inferno che è il continuo rimuginare sul passato…

Il film racconta della giovane Angie (interpretata da Lyndsy Fonseca) che sale su un treno che la trasporterà un decennio indietro. Grazie all'aiuto del capotreno, potrà rivivere il Natale del 2011, facendo andare diversamente le cose con il suo ex fidanzato Ben (interpretato da Chandler Massey). E indovinate un po’ chi è che guida questa nuova DeLorean in versione ferroviaria? Esattamente lui, l’attore che ci ha regalato l’immortale “Doc”.

L’attrice era invece Lorraine Baines McFly, la madre del protagonista Marty (Michael J. Fox). Quindi Next stop, Christmas non può che strizzare l'occhio all'epopea cinematografica ideata e sceneggiata da Bob Gale e Robert Zemeckis e diretta da quest'ultimo. Perché che sia un’incredibile coincidenza di casting è fuori discussione… Inoltre la citazione del finale del terzo capitolo di Back to the future è indubbia, come vedremo tra poco.

Il film



approfondimento

“Angie si chiede come sarebbe stata la sua vita se avesse sposato un ex fidanzato diventato un famoso giornalista sportivo”, recita la sinossi ufficiale di Next stop, Christmas.

“Prende il treno per tornare a casa per trascorrere il Natale con la sua famiglia e si ritrova inspiegabilmente dieci anni nel passato. Con i consigli dell’enigmatico conducente del treno, Angie ha la possibilità di rivisitare quel Natale e imparare cosa – e chi – è veramente importante per lei”.



Oltre alla protagonista Lyndsy Fonseca e al capotreno Christopher Lloyd, in Next stop, Christmas c’è un'altra presenza che arriva direttamente dal cast di Ritorno al futuro: Lea Thompson, l’attrice che interpretava nella trilogia prodotta da Steven Spielberg il personaggio della madre di Marty, Lorraine.



In questa nuova pellicola sarà un personaggio secondario (ma ampiamente presente) di nome Evelyn.

Nel cast troviamo anche Erika Slezak (One Life to Live) nel ruolo della zia Myrt.

Next Stop, Christmas è andato in onda in prima assoluta negli Stati Uniti sul canale televisivo Hallmark Channel poche ore fa, il 6 novembre, aprendo le danze alle feste natalizie e riscuotendo un buon successo di sharing e di commenti sui social. Questo film televisivo è infatti stato trasmesso all’interno della classica programmazione “Countdown to Christmas”.



Di seguito potete guardare il trailer ufficiale del film Next stop, Christmas: