Ritorno al futuro ha ora un musical, ecco il trailer. VIDEO

“Back To The Future: The Musical” è lo spettacolo teatrale ufficiale di tipo musicale che era in cartellone alla Manchester Opera House l’11 marzo 2020, soltanto per pochi giorni perché immediatamente dopo è scoppiata la pandemia. Lo show è tornato poco fa a Londra, presso l’Adelphi Theatre. Un adattamento che non solo è stato autorizzato ma addirittura seguito e curato direttamente da Robert Zemeckis e Bob Gale, gli autori della mitica saga cinematografica. Ecco il video che anticipa cosa si vedrà sul palcoscenico

Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.

Se leggendo questa frase vi rendete conto di avere le gote rigate dalle lacrime, allora precipitatevi a comprare un biglietto per “Back To The Future: The Musical”. E un biglietto aereo per Londra, anche.

Stiamo infatti parlando del primo musical ufficiale dedicato alla mitica trilogia cinematografica ideata da Robert Zemeckis e Bob Gale. E non è uno spettacolo teatrale che è stato soltanto autorizzato ma, addirittura, è lo show live seguito e curato in prima persona proprio dai padri putativi della saga capitanata da Marty McFly.



Robert Zemeckis e Bob Gale sono ancora una volta i due nomi che stanno dietro a questo progetto collaterale, che si inserisce nell'universo della mitica epopea filmica targata anni Ottanta. E targata DeLorean.



In realtà non si tratta di una novità assoluta: “Back To The Future: The Musical” era in cartellone alla Manchester Opera House l’11 marzo 2020 ma l'avventura è durata poco, anzi pochissimo. Dopo qualche giorno dall’inaugurazione dello show, è infatti scoppiata la pandemia che ha chiuso tutto.



Il musical di Ritorno al futuro è tornato da poco a Londra, presso l’Adelphi Theatre. Se siete fan accaniti di questo franchise che mescola magistralmente fantascienza, commedia e avventura, procuratevi subito un biglietto per il musical. E, se non avete in garage un'automobile volante in stile DeLorean di Doc, vi toccherà prendere un aereo per volare nella capitale del Regno Unito, dove lo spettacolo è ora in cartellone...



È stato recentemente svelato il trailer ufficiale di “Back To The Future: The Musical”, con una miscellanea di momenti dello show altamente godibili e appetibili per i fan della serie di film. Potete guardare il mix di anticipazioni di cosa si vedrà sul palcoscenico nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.