Ritorno al Futuro Day, il film compie 40 anni e torna al cinema

L'anniversario di un film che ha conquistato diverse generazioni in 40 anni di vita. In tutto il mondo eventi, raduni, installazioni e proiezioni speciali

Viaggiare nel tempo è possibile e ce l’ha insegnato un film quarant’anni fa. Ritorno al futuro ( IL TRAILER ) ha cambiato per sempre il modo di raccontare il viaggio nel tempo e oggi quel viaggio continua. Un traguardo importante per un film che ha segnato la storia del cinema ed è destinato a continuare a farlo. Uscito per la prima volta nel 1985, il capolavoro di Robert Zemeckis celebra nel 2025 il suo quarantesimo anniversario con una serie di eventi, proiezioni speciali ed edizioni da collezione dedicate ai fan di tutto il mondo.

Il ritorno di cui avevamo bisogno

Il 21 ottobre si celebra il Ritorno al Futuro Day, la giornata internazionale dedicata alla saga che ha fatto sognare di "scorrazzare" avanti e indietro nel tempo a proprio piacimento intere generazioni. Per festeggiare l’anniversario, il film torna nei cinema in versione restaurata 4K grazie a Nexo Studios, con proiezioni speciali, raduni di fan e una grande mostra-evento. In Italia, la saga cult ha già riportato in sala quasi 200.000 spettatori, pronti a rivivere le avventure di Marty McFly e Doc Brown tra passato, presente e futuro.

Dal 31 ottobre 2025 il film sarà inoltre disponibile in formati premium come IMAX, Dolby Cinema, 4DX e D-Box, offrendo un’esperienza cinematografica immersiva. Non è solo un’operazione nostalgica, ma un omaggio alla magia del cinema anni Ottanta e a una delle sue icone più riconoscibili: la DeLorean DMC-12, la macchina del tempo più famosa della storia. Michael J. Fox — l’attore che interpreta Marty — ha confessato invece di aver “odiato ogni singolo minuto a bordo” durante le riprese, ma questo non ha impedito all’auto di diventare leggenda.