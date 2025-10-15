Michael J. Fox: "Spero che la mia morte non sia troppo drammatica"

Come rilanciato dal The Independent, Michael J. Fox si è raccontato in un'intervista rilasciata al The Sunday Times: “Mi piacerebbe semplicemente non svegliarmi più un giorno. Sarebbe fantastico. Non voglio che sia un dramma”

Michael J. Fox si è raccontato in un’intervista rilasciata a The Sunday Times. Come riportato dal sito del quotidiano The Independent , l’attore, a cui fu diagnostico il Parkinson a soli ventinove anni, ha parlato del desiderio di morire in modo sereno: “Non sono molte le persone che hanno il Parkinson da trentacinque anni. Mi piacerebbe semplicemente non svegliarmi più un giorno”.

L’attore ha aggiunto: "Non sono molte le persone che hanno il Parkinson da trentacinque anni. Mi piacerebbe semplicemente non svegliarmi più un giorno. Sarebbe fantastico. Non voglio che sia un dramma. Non voglio inciampare sui mobili e sbattere la testa”. Infine, Michael J. Fox ha concluso: "So camminare, ma non è bello ed è un po' pericoloso".

In queste settimane Michael J. Fox è impegnato con la presentazione del suo libro Future Boy, un racconto della vita privata e pubblica. Nel corso di un’intervista, l’attore ha parlato delle sue attuali condizioni di salute: "Non c'è una linea temporale, non c'è una serie di fasi che si attraversano, non nello stesso modo in cui si farebbe, ad esempio, con il cancro alla prostata. È molto più misterioso ed enigmatico".

Intervistato recentemente da People, l’attore ha parlato della necessità di ascoltare sempre il suo corpo: “Mi sveglio e comprendo come sarà la giornata e cerco di adattarmi. Continuo ad affrontare nuove sfide a livello fisico, e le supero". Michael J. Fox si è espresso anche sull’importante lavoro fatto con la sua fondazione a sostegno della ricerca sul Parkinson: "Non sai di quanto hai bisogno finché non sai quanto ci è voluto. Sono così felice di quello che abbiamo fatto. Sono così felice di vedere i progressi".

Lunedì 13 ottobre Michael J. Fox è stato protagonista di un incontro al 92nd Street Y, un centro culturale di New York, per la presentazione del suo libro. Un gruppo di fan ha atteso l’attore, in sedia a rotelle, per un veloce saluto. Nonostante le difficoltà motorie, Michael J. Fox ha risposto affettuosamente con un gesto della mano. Il DailyMail ha rilanciato le immagini sul suo canale YouTube.