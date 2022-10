Ritorno al Futuro, Michael J. Fox vorrebbe una Marty donna

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Michael J. Fox ha condiviso la sua idea per un eventuale remake di Ritorno al futuro: in esclusiva per ET, ha detto che vorrebbe una protagonista femminile



"In realtà pensavo che se avessero fatto di nuovo il film, avrebbero dovuto farlo con una ragazza come Marty", ha detto Fox a Brooke Anderson di ET durante un recente incontro.



Le sue parole relative a questa eventuale tipologia di casting, con un protagonista non più maschile ma femminile, si sono esaurite in poche battute, tuttavia questa sua uscita ha fatto breccia nel cuore di molti.



Dopo quell'unica frase spesa per esortare a scegliere un suo corrispettivo femminile per un remake di Ritorno al futuro, Michael J. Fox è passato poi a parlare di tutt'altro. Non proprio di tutt'altro, dato che ha parlato sempre del franchise. Tuttavia ha parlato di un franchise in cui i ruoli femminili si contano sulle dita di una mano sola (mozza di qualche dita, pure), e sono tutte parti di contorno. Anche se la madre di Marty chiaramente ha un ruolo meno secondario, parliamo sempre di ruoli ben lontani dal grande protagonismo di personaggi cult come quelli di Doc e Marty, ecco.