A Montecitorio e Palazzo Madama sono iniziate le immatricolazioni per i parlamentari eletti alle elezioni del 25 settembre. Tutti ricevono il tesserino per il quale devono anche fare una foto e lasciare le impronte digitali per il voto. Viene anche consegnato il kit con la Costituzione, il Regolamento interno e i documenti per gli adempimenti che servono per entrare a pieno titolo nella XIX legislatura. LE FOTO