Meloni: non perderemo tempo. Neanche su presidenze Camere

Giovedì ci sarà il nuovo presidente del Senato? "Stiamo lavorando. Noi lavoriamo per fare le cose in fretta. A chi dice che siamo in ritardo e che Draghi ci ha messo di meno, che è curioso, ricordo che non abbiamo l'incarico per fare il governo. Quando dovessimo avere un incarico vi

garantisco che non perderemo un minuto. E questo vale anche per le presidenze delle Camere". Così Giorgia Meloni lasciando gli uffici di Montecitorio.