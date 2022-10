Il leader del M5s: “La pace non ha colori, spero possano partecipare anche gli elettori di centrodestra” ascolta articolo Condividi

Una manifestazione per la pace in Ucraina (LIVEBLOG - SPECIALE). Ad annunciarla il leader del M5S Giuseppe Conte, anche se non sono state ancora fissate né data né luogo. Ma, fa sapere Conte in un’intervista al Fatto, la manifestazione sarà "senza sigle e senza bandiere, aperta a tutti i cittadini che nutrono forte preoccupazione per il crinale che il conflitto sta prendendo, esponendoci al rischio nucleare. Mentre il tema di un negoziato di pace sembra relegato sullo sfondo".

Conte: “La pace non ha colori” vedi anche Guerra in Ucraina, Kiev: "Scoperte 22 camere di tortura a Kharkiv" Spero in "una grande manifestazione a cui possano partecipare anche gli elettori di centrodestra. La pace non ha colori. Dobbiamo concentrarci su ciò che unisce rispetto a quelle che possono essere le varie sensibilità. Serve una svolta condivisa, una forte spinta verso il negoziato, che rappresenta l'unica via di uscita da questa guerra".

“Necessaria una conferenza internazionale” vedi anche Ucraina, Zakharova: "Russia vuole evitare una guerra nucleare" "Il negoziato - spiega - non può essere affidato solo alle parti belligeranti, ma deve essere un percorso per vincere le resistenze innanzitutto di Putin. L'importante è che sia abbracciato con piena convinzione: se non si è convinti che questa è la soluzione è difficile persuadere altri. La strategia che stiamo perseguendo ci sta portando a un'escalation militare, e non contempla sforzi convinti e costanti per una trattativa. Detto questo, ritengo necessaria una conferenza internazionale di pace, sotto l'egida dell'Onu, e con il pieno coinvolgimento della Santa Sede”.