Un brindisi e una foto sullo scalone di Palazzo Chigi con tutti i ministri, in quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti l'ultimo Cdm del suo esecutivo. Dopo aver concluso la riunione per approvare il Documento programmatico di bilancio, Mario Draghi si è fermato per un rapido saluto con la sua squadra, primo passo d'addio della sua esperienza di governo, durata 20 mesi.

"Avete dimostrato maturità, senso dello Stato e pazienza"

"L'unità nazionale è, per forza di cose, un'esperienza eccezionale, che avviene soltanto nei momenti di crisi profonda", ha detto Draghi nel corso del Cdm. "Mantenerla, come avete fatto, per molti mesi, richiede maturità, senso dello Stato, e anche un bel po' di pazienza. I cittadini si aspettavano molto da voi", ha aggiunto il premier uscente, "e voi li avete serviti al meglio. Potete essere orgogliosi di quanto fatto, dei risultati che avete raggiunto, dei progetti che avete avviato e che altri sapranno completare".