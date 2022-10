Il leader del Movimento 5 Stelle entra per la prima volta alla Camera da parlamentare. “È un’emozione anche per me. La nostra sarà un’opposizione dura, senza sconti, non un ostruzionismo preconcetto”

Non lesina dichiarazioni Giuseppe Conte al suo primo appuntamento in agenda da parlamentare, neanche quando viene interpellato a proposito del possibile esecutivo con Meloni premier. “È importante che il nuovo governo abbandoni subito le rivendicazioni parolaie legate a un nazionalismo isolazionista e le derive antidemocratiche del governo ungherese, per imboccare da subito la giusta rotta, che noi abbiamo contribuito a tracciare durante il momento più buio della pandemia”, ha sottolineato il leader M5S ( VERSO IL NUOVO GOVERNO, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

"Faremo la nostra parte"

“Noi abbiamo un obiettivo ben preciso in questa legislatura: dobbiamo restituire il primato alla politica. Questa legislatura si è chiusa con un governo di larghe intese che ha finito per scacciare nell’ombra la politica, esiliandola sullo sfondo. Se non torna la buona politica, saremo sopraffatti dalle crisi in corso”, ha poi spiegato Conte. “Al governo e alle forze di maggioranza lasceremo l’onere e il dovere di governare, senza distribuire patenti di legittimazione, senza fare falli pregiudiziali”, ha aggiunto parlando durante l’assemblea congiunta dei nuovi parlamentari. “Restituire centralità alla politica significa fare opposizione in modo serio e con il massimo impegno. Non significa fare un ostruzionismo sistematico e preconcetto. Faremo la nostra parte per il bene del Paese”, ha concluso.