Guerra Ucraina, droni su raffineria russa. Colpito centro medico Kharkiv: 62 feriti. LIVE
Le forze armate ucraine hanno colpito con droni una raffineria di petrolio nella città russa di Yaroslavl. Si tratta della Slavneft-Yanos, uno dei più grandi impianti di lavorazione del petrolio della Russia, a circa 250 chilometri a nord-est di Mosca. Le forze armate russe hanno bombardato nella notte una struttura medica a Kharkiv, causando il ferimento di 62 persone e l'evacuazione di circa 200 pazienti
Droni ucraini colpiscono una raffineria di petrolio in Russia
Le forze armate ucraine hanno colpito con droni una raffineria di petrolio nella città russa di Yaroslavl. Si tratta della Slavneft-Yanos, uno dei più grandi impianti di lavorazione del petrolio della Russia, a circa 250 chilometri a nord-est di Mosca. L'attacco è avvenuto - come riporta il Kiev Independent citando canali di monitoraggio ucraini -.nella notte e i residenti hanno segnalato almeno tre incendi all'interno dell'impianto.
Sindaco Mosca, 'intercettati 493 droni ucraini diretti verso la città'
Le difese aeree russe hanno intercettato 493 droni ucraini diretti verso Mosca nella notte tra lunedì e martedì. Lo ha riferito il sindaco della capitale russa, Sergej Sobianin, che ha scritto su Telegram: "Tra le 20:30 del 2 novembre e le 7:30 del 3 novembre, 493 droni hanno volato in direzione della regione di Mosca. La maggior parte è stata distrutta dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa nelle zone periferiche. 187 droni sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano a Mosca".
Missili e droni sulla regione di Dnipro, quattro feriti
Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni contro la regione di Dnipro. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia Unian - il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, su Telegram. In dettaglio sono state colpite infrastrutture, oltre a edifici residenziali ed edifici amministrativi, nei distretti di Dnipro e Kryvyi Rih. Nella regione di Nikopol l'attacco ha danneggiato un'abitazione privata e ci sono quattro feriti. "All'alba, il nemico ha nuovamente colpito il Dnepr. Alcune case sono state danneggiate. Ci sono feriti, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso", ha scritto Ganzha.
Attacco russo su struttura sanitaria a Kharkiv, 62 feriti
Le forze armate russe hanno bombardato nella notte una struttura medica a Kharkiv, causando il ferimento di 62 persone e l'evacuazione di circa 200 pazienti. Lo hanno riferito - come riporta il Kiev Independent - le autorità locali. Secondo il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov , l'attacco ha colpito un'area che collega diversi edifici di una struttura medica nel quartiere di Nemyshlianskyi.
Riprendono gli attacchi incrociati Russia-Ucraina. Le forze armate ucraine hanno colpito con droni una raffineria di petrolio nella città russa di Yaroslavl. Si tratta della Slavneft-Yanos, uno dei più grandi impianti di lavorazione del petrolio della Russia, a circa 250 chilometri a nord-est di Mosca. Le forze armate russe hanno bombardato nella notte una struttura medica a Kharkiv, causando il ferimento di 62 persone e l'evacuazione di circa 200 pazienti.
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