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Lo speciale sulla guerra in Ucraina
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Steve Witkoff annuncia un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa ad Abu Dhabi

Mondo
©IPA/Fotogramma

Secondo l'inviato speciale statunitense, il trilaterale si svolgerà il 10-11 novembre nella capitale emiratina con l'obiettivo di "porre fine alla guerra". Le discussioni si concentreranno "sugli assetti di sicurezza nel dopoguerra, sulla de-escalation, sugli interventi umanitari e sui passi successivi verso la pace", ha detto

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Gli Stati Uniti faranno da mediatori nei negoziati a livello tecnico tra Ucraina e Russia ad Abu Dhabi. Ad annunciarlo, in un post su X, è stato l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, sottolineando che il trilaterale si svolgerà il 10-11 novembre nella capitale emiratina con l'obiettivo delineato da Donald Trump di "porre fine alla guerra". Secondo Witkoff, le discussioni si concentreranno "sugli assetti di sicurezza nel dopoguerra, sulla de-escalation, sugli interventi umanitari e sui passi successivi verso la pace". Inoltre, ha aggiunto, "questa settimana a Bruxelles, i negoziatori americani incontreranno i rappresentanti di Francia, Germania, Gb, Ue e Nato per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina".

Witkoff: "Ci auguriamo di raggiungere un accordo di pace globale"

Nel confronto con i rappresentanti di Francia, Germania, Gran Bretagna, Ue e Nato sarà discusso anche il tema "dell'architettura di sicurezza europea nel dopoguerra e delle opportunità economiche a sostegno della ricostruzione del Paese". Witkoff ha poi ribadito che "il nostro auspicio è quello di consolidare i progressi già compiuti a Kiev, Oslo e San Pietroburgo, puntando a un accordo di pace globale e duraturo che garantisca una sicurezza stabile per le generazioni a venire".

Il post di Witkoff su X

Il post dell'inviato speciale di Trump è stato pubblicato all'indomani di quanto riferito dal Wall Street Journal, secondo cui gli Stati Uniti sostengono una rapida ripresa delle vendite di gas naturale russo verso l'Europa tramite gasdotti che attraversano l'Ucraina nell'ambito dei negoziati per ottenere una tregua energetica per l'inverno. Witkoff e l'inviato speciale degli Usa per la pace, Jared Kushner, hanno paventato l'idea nel viaggio in Russia e Ucraina fatto a settembre. 

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