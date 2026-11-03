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Lo speciale sulle elezioni Midterm negli USA
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Elezioni Midterm 2026, oggi il voto di metà mandato negli Stati Uniti. DIRETTA

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L'America sceglie. Alle elezioni di midterm è in gioco il controllo del Congresso, attualmente in mano ai repubblicani: in palio tutti i 435 seggi della Camera, oltre un terzo dei 100 del Senato e 36 governatori. Per molti si tratta di un referendum su Trump. 'Sono le midterm più importanti della storia, non consentiremo ci portino via l'età dell'oro: fermiamo jihadisti e comunisti', ha detto il tycoon nell'ultimo comizio a Washington. Democratici in vantaggio nei sondaggi. Dalle 22.30 lo speciale di Sky TG24

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L'America sceglie. Alle elezioni di midterm è in gioco il controllo del Congresso, attualmente in mano ai repubblicani: in palio tutti i 435 seggi della Camera, oltre un terzo dei 100 del Senato e 36 governatori. Ma per molti si tratta di un referendum su Trump. 'Sono le midterm più importanti della storia, non consentiremo ci portino via l'età dell'oro: fermiamo jihadisti e comunisti', ha detto il tycoon nell'ultimo comizio a Washington. Democratici in vantaggio in tutti i sondaggi, ma il tycoon non molla. La Corte Suprema Usa ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump per imporre alla California di accantonare 20.000 schede elettorali per corrispondenza sull'ipotesi che possano essere state consegnate a persone non cittadine americane. Dalle 22.30 lo speciale di Sky TG24.

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Trump: 'se la nostra gente va a votare, vinciamo con margini schiaccianti'

"Abbiamo il Paese più dinamico al mondo, la gente deve andare a votare. Fate finta che io sia sulla scheda elettorale, fate quello che volete, ma dobbiamo andare a votare. Se la nostra gente va a votare, vinciamo con un margine schiacciante". Lo ha detto Donald Trump in un ultimo appello agli elettori lanciato su Fox News, a poche ore dalle elezioni di midterm, rispondendo a una domanda secondo cui le elezioni di metà mandato sono, per definizione, una questione di affluenza alle urne. "Quando il mio nome è sulla scheda elettorale, come sapete, ho sempre vinto, otteniamo il 50% di voti in più rispetto a quando non ci sono".

'Midterm 2026, l'America al voto', lo speciale elettorale di Sky TG24

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Elezioni Midterm Usa, Trump: “Le più importanti della storia, dai dem candidati jihadisti”

Alla vigilia dell’appuntamento elettorale, in programma martedì 3  novembre, i democratici allungano sui repubblicani. Il presidente, dopo  essere stato in Kansas, è tornato a Washington per l'ultimo intervento -  una sorta di conferenza stampa all'aperto - al Lincoln Memorial.  “Queste sono le elezioni di metà mandato più importanti della nostra  storia. I democratici hanno candidato jihadisti per portare avanti la  loro agenda estremista”, ha detto. E ha chiesto intervento Corte Suprema  su blocco voti in California. LEGGI QUI

Elezioni Midterm USA, cosa succede se Trump perde

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