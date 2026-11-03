Andrea Morzetta, questo il nome dell'uomo, avrebbe espresso il proprio voto in quattro elezioni federali pur essendo cittadino straniero. Fermato per gli stessi motivi anche un finlandese

Un cittadino italiano, Andrea Morzetta, è stato arrestato dall'Ice in New Jersey per "frode elettorale". Lo ha annunciato l'agenzia per l'immigrazione Usa sul suo account X. Morzetta è stato arrestato per aver votato illegalmente pur essendo straniero (MIDTERM USA 2026, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Secondo le accuse dell'Ice, avrebbe espresso il proprio voto in quattro elezioni federali. Fermato per gli stessi motivi anche un finlandese a Philadelphia.