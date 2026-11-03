Andrea Morzetta, questo il nome dell'uomo, avrebbe espresso il proprio voto in quattro elezioni federali pur essendo cittadino straniero. Fermato per gli stessi motivi anche un finlandese
Un cittadino italiano, Andrea Morzetta, è stato arrestato dall'Ice in New Jersey per "frode elettorale". Lo ha annunciato l'agenzia per l'immigrazione Usa sul suo account X. Morzetta è stato arrestato per aver votato illegalmente pur essendo straniero (MIDTERM USA 2026, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Secondo le accuse dell'Ice, avrebbe espresso il proprio voto in quattro elezioni federali. Fermato per gli stessi motivi anche un finlandese a Philadelphia.
Elezioni midterm Usa, cosa dicono i sondaggi su Trump e i Repubblicani
Manca ormai poco all’appuntamento con le urne del 3 novembre, e in base ai sondaggi la situazione non appare essere rosea per i Repubblicani: al Senato infatti i Dem potrebbero ottenere le vittorie che servono loro per controllare l’Aula. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24