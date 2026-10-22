Elezioni midterm Usa, cosa dicono i sondaggi su Trump e i Repubblicani

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Elezioni midterm Usa, cosa dicono i sondaggi per Donald Trump e i Repubblicani

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Manca ormai poco all’appuntamento con le urne del 3 novembre, e in base ai sondaggi la situazione non appare essere rosea per i Repubblicani: al Senato infatti i Dem potrebbero ottenere le vittorie che servono loro per controllare l’Aula. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24

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