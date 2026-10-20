In vista del voto del 3 novembre 2026, i sondaggi indicano che il tasso di approvazione di Donald Trump ha raggiunto il minimo storico: è solamente al 31% secondo un sondaggio di Reuters/Ipsos pubblicato il 19 ottobre. Un calo di un punto percentuale rispetto a due settimane fa e il livello più basso registrato durante l'intero mandato presidenziale. A pesare in particolare sono i prezzi dell’energia e l’inflazione, così come il caro carburante che sta colpendo duramente aree del Paese che tradizionalmente votano Repubblicano.

Inoltre, alla domanda su quale partito voterebbero se le elezioni di medio termine si tenessero oggi, circa il 47% degli elettori registrati che hanno partecipato al sondaggio ha indicato i democratici, contro il 35% che ha scelto i repubblicani. Un vantaggio di 12 punti a favore dei dem che è il più ampio registrato nell'attuale ciclo elettorale e potrebbe rafforzare le speranze di ottenere il controllo di almeno uno dei due rami del Parlamento, anche se il loro successo è tutt’altro che assicurato.