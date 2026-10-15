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Midterm, ai 5mila dollari promessi da Trump non crede (quasi) nessuno

Gianluca De Feo

Youtrend

Il bonus che il presidente Usa ha annunciato nelle scorse settimane in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato lascia dietro di sé una scia di scetticismo. Solo il 13% degli americani ci crede. Vediamo cosa ne pensano gli statunitensi di questa misura

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