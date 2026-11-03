Minneapolis, memoriale Alex Pretti ricoperto dagli adesivi 'Ho votato'

Il memoriale dedicato ad Alex Pretti, da mesi ricoperto di fiori e cartelli, si è arricchito degli adesivi "I Voted" lasciati dai residenti di Minneapolis dopo aver votato alle mditerm (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). L'infermiere americano è stato ucciso dagli agenti dell'Ice lo scorso gennaio, poco dopo la morte di un'altra americana, Renee Good, freddata sempre da un membro dell'agenzia anti-migranti. Le due tragedie avevano scatenato un'ondata di proteste in tutti gli Stati Uniti.