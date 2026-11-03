Minneapolis, memoriale Alex Pretti ricoperto dagli adesivi 'Ho votato'

L'infermiere americano è stato ucciso dagli agenti dell'Ice lo scorso gennaio, poco dopo la morte di un'altra americana, Renee Good, freddata sempre da un membro dell'agenzia anti-migranti
Il memoriale dedicato ad Alex Pretti, da mesi ricoperto di fiori e cartelli, si è arricchito degli adesivi "I Voted" lasciati dai residenti di Minneapolis dopo aver votato alle mditerm (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). L'infermiere americano è stato ucciso dagli agenti dell'Ice lo scorso gennaio, poco dopo la morte di un'altra americana, Renee Good, freddata sempre da un membro dell'agenzia anti-migranti. Le due tragedie avevano scatenato un'ondata di proteste in tutti gli Stati Uniti.
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Midterm Usa, scontro sulla riforma dei collegi elettorali: gli scenari
A cinque mesi dal voto di Midterm, Repubblicani e Democratici duellano sul gerrymandering, il ridisegno dei distretti negli Stati. A seconda della configurazione cambia la distribuzione dei votanti e in questa fase potrebbe favorire il partito del presidente, Donald Trump. La modifica delle “regole del gioco” infiamma il dibattito anche in Italia dove il 26 giugno è atteso il testo di riforma elettorale, la quinta in 35 anni. Di questo si è parlato a “Numeri” di Sky TG24, nella puntata andata in onda l'1 giugno