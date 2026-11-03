Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulle elezioni Midterm negli USA
Arrow-link
Arrow-link

Minneapolis, memoriale Alex Pretti ricoperto dagli adesivi 'Ho votato'

Mondo
©Getty

L'infermiere americano è stato ucciso dagli agenti dell'Ice lo scorso gennaio, poco dopo la morte di un'altra americana, Renee Good, freddata sempre da un membro dell'agenzia anti-migranti

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il memoriale dedicato ad Alex Pretti, da mesi ricoperto di fiori e cartelli, si è arricchito degli adesivi "I Voted" lasciati dai residenti di Minneapolis dopo aver votato alle mditerm (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). L'infermiere americano è stato ucciso dagli agenti dell'Ice lo scorso gennaio, poco dopo la morte di un'altra americana, Renee Good, freddata sempre da un membro dell'agenzia anti-migranti. Le due tragedie avevano scatenato un'ondata di proteste in tutti gli Stati Uniti.

Il memoriale di Alex Pretti - ©Getty
FOTOGALLERY

©Ansa

il campidoglio e due grafiche di numeri
1/10
Mondo

Midterm Usa, scontro sulla riforma dei collegi elettorali: gli scenari

A cinque mesi dal voto di Midterm, Repubblicani e Democratici duellano sul gerrymandering, il ridisegno dei distretti negli Stati. A seconda della configurazione cambia la distribuzione dei votanti e in questa fase potrebbe favorire il partito del presidente, Donald Trump. La modifica delle “regole del gioco” infiamma il dibattito anche in Italia dove il 26 giugno è atteso il testo di riforma elettorale, la quinta in 35 anni. Di questo si è parlato a “Numeri” di Sky TG24, nella puntata andata in onda l'1 giugno

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Melania Trump riunirà funzionari di Kiev e Mosca giovedì. LIVE

live Mondo

La first lady americana riunirà personalmente alla Casa Bianca rappresentanti di Russia e Ucraina...

Iran, Nyt: Usa hanno piano per colpire Teheran subito dopo il voto

live Mondo

Il Centcom statunitense ha predisposto un piano per colpire l'Iran, con un possibile avvio degli...

Incidente ferroviario Toledo, lascia ministro dei Trasporti spagnolo

Mondo

Oscar Puente ha annunciato un passo indietro al termine di un'audizione durata quattro ore alla...

Elezioni midterm USA 2026, le ultime notizie in diretta. LIVE

live Mondo

L'America sceglie. Alle elezioni di midterm è in gioco il controllo del Congresso, attualmente in...

Italiano arrestato dall'Ice per frode elettorale: libero su cauzione

Mondo

Andrea Morzetta, questo il nome dell'uomo, avrebbe espresso il proprio voto in quattro elezioni...

Mondo: I più letti