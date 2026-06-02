Midterm Usa, scontro sulla riforma dei collegi elettorali: gli scenari

A cinque mesi dal voto di Midterm, Repubblicani e Democratici duellano sul gerrymandering, il ridisegno dei distretti negli Stati. A seconda della configurazione cambia la distribuzione dei votanti e in questa fase potrebbe favorire il partito del presidente, Donald Trump. La modifica delle “regole del gioco” infiamma il dibattito anche in Italia dove il 26 giugno è atteso il testo di riforma elettorale, la quinta in 35 anni. Di questo si è parlato a “Numeri” di Sky TG24, nella puntata andata in onda l'1 giugno