Elezioni midterm 2026, Trump: "Vittoria dei repubblicani a Guam, speriamo sia un segnale"Mondo
"Guam, da sempre considerata un territorio fortemente democratico, ha appena visto l'assegnazione anticipata della vittoria ai repubblicani per la carica più importante, quella di governatore: congratulazioni a Tony Ada! Inoltre, i repubblicani hanno ottenuto la maggioranza nel Senato locale", ha scritto il presidente su Truth
Donald Trump rilancia il risultato alle midterm dell'isola di Guam e lo vede come un possibile segnale positivo per i repubblicani (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).
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"Guam, da sempre considerata un territorio fortemente democratico, ha appena visto l'assegnazione anticipata della vittoria ai repubblicani per la carica più importante, quella di governatore: congratulazioni a Tony Ada! Inoltre, i repubblicani hanno ottenuto la maggioranza nel Senato locale", ha scritto il presidente su Truth. "Speriamo che sia un segnale di ciò che accadrà!"