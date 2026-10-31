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Lo speciale sulle elezioni Midterm negli USA
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'Midterm 2026, l'America al voto', lo speciale elettorale di Sky TG24

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Martedì 3 novembre, dalle 22.30, Sky TG24 seguirà l'evento con uno speciale condotto da Liliana Faccioli Pintozzi e Marco Congiu. Collegamenti in diretta dai territori chiave, analisi e aggiornamenti sui risultati accompagneranno la copertura. Ospiti, esperti e una data room dedicata ai numeri aiuteranno a interpretare il voto e le sue conseguenze

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Un voto destinato a ridisegnare gli equilibri politici di Washington e a misurare il consenso di Donald Trump a metà del suo mandato. Martedì 3 novembre, dalle 22.30, Sky TG24 seguirà le elezioni di midterm negli Stati Uniti con Midterm 2026, l'America al Voto, uno speciale monografico condotto da Liliana Faccioli Pintozzi e Marco Congiu, con collegamenti in diretta dagli Stati Uniti, analisi e aggiornamenti sui risultati nel corso della notte e della giornata successiva.    

Le elezioni, che si svolgono a metà del mandato presidenziale, rappresentano un test cruciale per Donald Trump e per il Partito repubblicano, chiamato a difendere le maggioranze in Congresso. In palio tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e 35 seggi del Senato, in una competizione che potrebbe consegnare ai Democratici il controllo di una o di entrambe le Camere, condizionando la capacità del presidente di portare avanti la propria agenda. Economia, costo della vita, sanità e immigrazione sono tra i temi centrali della campagna, mentre il risultato contribuirà a delineare gli equilibri politici in vista delle presidenziali del 2028.   

Sul campo, Sky TG24 seguirà le diverse fasi del voto con Federico Leoni da Washington DC, Cristiana Mancini dal Texas e Iacopo Luzi dal Michigan, per raccontare le dinamiche locali e raccogliere reazioni e testimonianze dai territori chiave della competizione. Uno spazio centrale sarà dedicato alla lettura dei dati: lo Sky Cube si trasformerà infatti nella data room, dove Roberto Palladino e Alberto Giuffrè racconteranno exit poll, risultati e approfondimenti per analizzare in tempo reale l'andamento del voto.   

 

La copertura si avvarrà inoltre della collaborazione di YouTrend e di Lorenzo Pregliasco, per offrire strumenti di analisi e chiavi di lettura dei risultati.    Nel corso dello speciale interverranno ospiti del mondo della politica, giornalisti e analisti geopolitici, per approfondire gli scenari che emergeranno dalle urne e le possibili conseguenze per gli Stati Uniti e per gli equilibri internazionali, tra cui: Roberto D'Alimonte, docente di Sistema Politico Italiano, Luiss; Marco Bardazzi, giornalista; Marta Dassù, direttrice Aspenia; Alessia De Luca, Senior Advisor e responsabile Daily Focus, Ispi; Mario Del Pero, professore di Storia Internazionale, Sciences Po; Mattia Diletti, professore di Sociologia dei fenomeni politici, Sapienza Università di Roma; Arianna Farinelli, politologa e scrittrice; Antonio Monda, docente New York University e scrittore; Maurizio Massari, Già Rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e Mariangela Zappia, presidente Ispi e già ambasciatrice a Washington DC.    

 

Con Midterm 2026, l'America al Voto, Sky Tg24 seguirà in diretta uno degli appuntamenti decisivi della politica americana, tra risultati, analisi e collegamenti dal territorio, per capire quale direzione prenderanno gli Stati Uniti nei prossimi due anni.

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