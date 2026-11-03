Introduzione

Gli americani sono chiamati alle urne, oggi 3 novembre, per le elezioni di metà mandato, un appuntamento elettorale che ridisegnerà gli equilibri politici di Washington. In palio ci sono i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato, che viene rinnovato parzialmente ogni due anni. Per conquistare la maggioranza alla Camera servono 218 seggi, mentre al Senato ne occorrono 51. Attualmente entrambe le Camere del Congresso sono controllate dai repubblicani. Per i diversi fusi orari statunitensi, i seggi non chiudono contemporaneamente. I primi dati inizieranno ad arrivare quando in Italia sarà già notte fonda. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)