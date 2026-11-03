Introduzione
Gli americani sono chiamati alle urne, oggi 3 novembre, per le elezioni di metà mandato, un appuntamento elettorale che ridisegnerà gli equilibri politici di Washington. In palio ci sono i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato, che viene rinnovato parzialmente ogni due anni. Per conquistare la maggioranza alla Camera servono 218 seggi, mentre al Senato ne occorrono 51. Attualmente entrambe le Camere del Congresso sono controllate dai repubblicani. Per i diversi fusi orari statunitensi, i seggi non chiudono contemporaneamente. I primi dati inizieranno ad arrivare quando in Italia sarà già notte fonda. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)
Quello che devi sapere
Governatori e referendum
Il voto non riguarda solo il Congresso. Gli elettori sceglieranno anche i governatori di 36 Stati e di tre territori, oltre a diverse cariche locali e statali. In diversi Stati si vota inoltre per referendum su temi economici e sociali. Tra i questiti più osservati c'è la proposta californiana sulla tassazione dei grandi patrimoni.
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All'1 di notte italiana
I primi seggi chiudono in Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina e Virginia. È il primo momento in cui si potrà capire che direzione sta prendendo la votazione.
All'1:30
All'1:30 italiana arriveranno i dati di North Carolina, Ohio e West Virginia. L'attenzione si concentra soprattutto su North Carolina e Ohio, dove si giocano alcune delle sfide più importanti per il Senato e per il ruolo del governatore.
Alle 2:00
Alle 2, ora italiana, chiudono i seggi in un lungo elenco di Stati, tra cui Florida, Pennsylvania, New Hampshire, New Jersey, Maryland, Massachusetts, Illinois e Tennessee. È una fascia oraria particolarmente importante perché iniziano ad arrivare indicazioni più solide sull'esito delle principali sfide per il Congresso e sui primi Stati in bilico.
Alle 2:30
Alle 2:30 italiane sarà il turno dell'Arkansas. Pur non essendo considerato uno degli Stati decisivi, i margini di vittoria potrebbero fornire indicazioni sul clima politico generale.
Alle 3:00
Alle 3:00, ora italiana, chiudono i seggi in Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Texas, Wisconsin e New York, oltre ad altri Stati del Midwest e dell'Ovest. Un momento importante della notte elettorale. Le corse in Texas, Iowa, Kansas e Michigan potrebbero infatti contribuire a decidere il controllo del Senato.
Alle 4:00
Alle 4:00 italiane terminano le votazioni in Montana, Nevada e Utah. Il Nevada resta tradizionalmente uno degli Stati più combattuti e potrebbe richiedere molte ore di scrutinio prima di fornire un quadro affidabile.
Alle 5:00
Alle 5:00 italiane si chiudono i seggi di California, Oregon, Idaho e nello Stato di Washington. Dalla California sono attesi sia risultati elettorali sia l'esito di alcuni referendum particolarmente seguiti a livello nazionale.
Alle 6:00
Alle 6:00, ora italiana, chiudono i seggi alle Hawaii, tra gli ultimi Stati a completare le operazioni di voto.
Alle 7:00
Alle 7:00 del mattino in Italia, l'Alaska conclude ufficialmente la giornata elettorale americana. È l'ultimo Stato a chiudere i seggi e potrebbe essere decisivo in alcune delle competizioni più incerte.
Quando si conosceranno i risultati
I primi vincitori potrebbero essere dichiarati già nelle ore successive alla chiusura dei seggi, ma per conoscere con certezza il nuovo equilibrio del Congresso potrebbe essere necessario attendere più a lungo. Nelle elezioni più combattute lo scrutinio dei voti per corrispondenza e delle schede contestate può richiedere diversi giorni. Per questo motivo, il controllo della Camera e del Senato potrebbe non essere chiaro nella notte elettorale ma soltanto nei giorni successivi al voto.
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