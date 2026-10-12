Guerra Ucraina Trump: "Tregua energetica". Axios: "No da Mosca". LIVE

Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre 25 ferite nella tarda serata di ieri in un attacco missilistico russo contro un'area residenziale nella localita' di Pisochyn, alle porte di Kharkiv; lo ha reso noto la Polizia nazionale ucraina, secondo quanto riporta The Kyiv Independent. Tra le vittime figurano un ragazzo di 16 anni, una giovane di 19 anni e una donna di 51 anni. Tra i feriti ci sono anche due bambine di 13 e 9 anni. L'attacco si inserisce in una giornata drammatica per Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Sempre ieri due bombe avevano colpito il distretto cittadino di Nemyshlyanskyi, causando la morte di una persona e il ferimento di almeno altre otto. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "solo in questa settimana i russi hanno lanciato circa 1.450 bombe aeree, 75 missili di vario tipo e oltre 1.640 droni d'attacco, di cui circa il 60% a propulsione a getto".