Guerra Ucraina Trump: "Tregua energetica". Axios: "No da Mosca". LIVE

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Guerra Ucraina Russia, Trump annuncia "tregua energetica". Axios: "No da Mosca". LIVE

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Il presidente Usa annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia e Ucraina: "Entrambe le parti hanno concordato, è in vigore da subito". Ma il leader ucraino dice di non saperne nulla: "Se l'ha negoziata con Putin, per favore ci dica quando inizia". "La Russia non ha accettato alcun tipo di tregua" riporta Axios che cita un funzionario della Casa Bianca. Kiev denuncia: "Colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio" 

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Il presidente Usa annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia e Ucraina: "Entrambe le parti hanno concordato, è in vigore da subito". Ma il leader ucraino dice di non saperne nulla: "Se l'ha negoziata con Putin, per favore ci dica quando inizia". "La Russia non ha accettato alcun tipo di tregua" riporta Axios che cita un funzionario della Casa Bianca. Kiev denuncia: "Colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio".

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Tre morti e 25 feriti in attacco russo vicino a Kharkiv

Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre 25 ferite nella tarda serata di ieri in un attacco missilistico russo contro un'area residenziale nella localita' di Pisochyn, alle porte di Kharkiv; lo ha reso noto la Polizia nazionale ucraina, secondo quanto riporta The Kyiv Independent. Tra le vittime figurano un ragazzo di 16 anni, una giovane di 19 anni e una donna di 51 anni. Tra i feriti ci sono anche due bambine di 13 e 9 anni. L'attacco si inserisce in una giornata drammatica per Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Sempre ieri due bombe avevano colpito il distretto cittadino di Nemyshlyanskyi, causando la morte di una persona e il ferimento di almeno altre otto. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "solo in questa settimana i russi hanno lanciato circa 1.450 bombe aeree, 75 missili di vario tipo e oltre 1.640 droni d'attacco, di cui circa il 60% a propulsione a getto".

Trump annuncia tregua energetica, nessuno conferma. VIDEO

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