Iran USA, Teheran: “Stop a intesa”. Trump: “Non mi importa nulla”. LIVE

È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. “Non me ne importa nulla”, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington “lezioni indimenticabili”. Il sindaco di New York Mamdani annuncia: “Se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo. È un criminale di guerra”
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Gli Usa hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Secondo il Comando Centrale, “tali attacchi mirano a ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare il traffico navale commerciale nello Stretto di Hormuz e a punire le forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica che la scorsa notte hanno sferrato attacchi contro militari americani in Giordania”. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. “Non me ne importa nulla”, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington “lezioni indimenticabili”. Il sindaco di New York Mamdani annuncia: “Se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo. È un criminale di guerra, va processato all'Aja”.
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Esercito iraniano: "Attacchi su larga scala con droni kamikaze contro due basi Usa in Kuwait"
L'esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira due basi statunitensi in Kuwait con droni in risposta agli attacchi americani sul territorio iraniano. L'esercito della repubblica islamica ha dichiarato di aver condotto "attacchi su larga scala con droni kamikaze contro il deposito di munizioni dell'esercito statunitense a Camp Udairi e contro il sistema radar Patriot e il radar di sorveglianza aerea alla base aerea di Ali Al Salem in Kuwait", secondo una dichiarazione diffusa dalla Tv di Stato.
Centcom, colpite strutture militari iraniane nell'ottava notte di attacchi
Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran. L'annuncio sul profilo del social X del Centcom. "Durante l'ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi, le forze del Centcom - si legge nella nota del Comando centrale - hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni, al fine di continuare a indebolire le capacità militari iraniane. Le forze armate statunitensi hanno inoltre preso di mira le forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche che il 17 luglio avevano sferrato attacchi contro membri delle forze armate statunitensi in Giordania".
Attacchi Usa contro l'Iran, esplosioni sull'isola di Qeshm
Secondo l'ufficio del governatore dell'Hormozgan, alle 3.40 del mattino (ora locale) una zona nei pressi dell'isola di Qeshm è stata colpita da un attacco militare sferrato dagli Usa. Lo riferisce l'agenzia iraniana Irna sul social X. L'agenzia di stampa Tasnim riferisce che almeno sei missili hanno colpito aree alla periferia dell'isola di Qeshm. Diverse esplosioni sarebbero state segnalate anche a Bandar Abbas, sulla costa sud dell'Iran, ma non ci sono al momento conferme ufficiali.
L'Iran rivendica attacchi con droni contro due basi Usa in Kuwait
L'esercito iraniano afferma di aver sferrato un attacco su larga scala con droni contro due "strutture militari statunitensi" in Kuwait. Lo riporta Al Jazeera. In una dichiarazione diffusa dall'emittente statale Irib, l'esercito ha dichiarato che i suoi "droni distruttivi" hanno colpito un deposito di munizioni a Camp Al Adiri, nonché sistemi Patriot e radar di difesa aerea presso la base aerea di Ali Al Salem.