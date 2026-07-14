Introduzione

Donald Trump ha avvertito l'Iran che gli Stati Uniti bombarderanno Pickaxe Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz, fra le montagne a 300 chilometri a sud di Teheran. "Dite agli iraniani di prepararsi", ha messo in guardia il tycoon il 13 luglio durante il programma radiofonico Hugh Hewitt Show, aggiungendo che "probabilmente prenderemo di mira Pickaxe abbastanza presto". L'Iran però non resterebbe a guardare. “Se Trump agirà in base alle sue minacce, daremo una risposta devastante e il prezzo da pagare saranno i soldati americani e i suoi partner regionali”, ha affermato una fonte di alto livello della sicurezza di Teheran alla Cnn. Ma cos’è Pickaxe Mountain e perché è nel mirino di Trump?