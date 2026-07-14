Introduzione
Donald Trump ha avvertito l'Iran che gli Stati Uniti bombarderanno Pickaxe Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz, fra le montagne a 300 chilometri a sud di Teheran. "Dite agli iraniani di prepararsi", ha messo in guardia il tycoon il 13 luglio durante il programma radiofonico Hugh Hewitt Show, aggiungendo che "probabilmente prenderemo di mira Pickaxe abbastanza presto". L'Iran però non resterebbe a guardare. “Se Trump agirà in base alle sue minacce, daremo una risposta devastante e il prezzo da pagare saranno i soldati americani e i suoi partner regionali”, ha affermato una fonte di alto livello della sicurezza di Teheran alla Cnn. Ma cos’è Pickaxe Mountain e perché è nel mirino di Trump?
Quello che devi sapere
L’avvertimento di Donald Trump su Pickaxe Mountain
Donald Trump ha avvertito che il complesso di Pickaxe Mountain si trova "nella lista" degli obiettivi da tenere d'occhio e che gli Usa "probabilmente" si muoveranno presto. Il sito si chiama Kuh-e Kolang Gaz La: “Pickaxe Mountain” è il soprannome dato dagli Usa e, letteralmente, significa Montagna del Piccone. Si è così riaperto il dibattito sul misterioso sito iraniano di Natanz, sollevando una serie di interrogativi sulla natura del complesso nucleare che, secondo i media, è una delle strutture più fortificate della Repubblica Islamica.
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Dove si trova Pickaxe Mountain
Pickaxe Mountain si trova nei pressi dell'impianto iraniano di arricchimento dell'uranio di Natanz, già pesantemente danneggiato, ed è un sito altamente fortificato che ospita due complessi di tunnel situati a grande profondità. Secondo gli esperti, tali strutture sono fuori dalla portata delle più potenti bombe "bunker buster" dell'arsenale Usa. La Montagna del Piccone si trova nello specifico a circa 1,5 chilometri a sud del complesso di Natanz, nella provincia di Isfahan, e a circa 320 km a sud di Teheran.
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Come si raggiunge Pickaxe Mountain
Secondo quanto riferito dai media israeliani, l’Iran ha costruito una recinzione di sicurezza lunga diversi chilometri attorno alla montagna, collegandola al perimetro di sicurezza che circonda il complesso di Natanz. Due strade di accesso asfaltate salgono sulla montagna verso un'area che ospita due ingressi nei tunnel. E la montagna stessa, che è considerevolmente più alta di quella sopra un altro impianto nucleare, quello di Fordow, si erge a 1.608 metri sul livello del mare.
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Il divieto di ispezioni nel misterioso sito
Teheran ha sempre sostenuto, sin dall'inizio dei lavori di costruzione nel 2020, che l'impianto è destinato esclusivamente alla produzione di centrifughe avanzate. Tuttavia, non ha mai concesso all'Aiea di effettuare ispezioni nel sito. E le agenzie di intelligence occidentali sospettano che l’Iran stia cercando di costruire un impianto segreto e non dichiarato per l'arricchimento dell'uranio.
I lavori di costruzione nel sito
Lo scorso autunno, alcune immagini satellitari hanno rivelato che l'Iran ha avviato lavori di costruzione nel sito poco dopo la “guerra dei dodici giorni” di giugno 2025. E secondo l'Institute for Science and International Security di Washington, che ha analizzato immagini satellitari di fine giugno, veicoli e camion sono stati visti transitare lungo le strade che conducono agli ingressi occidentali dell'impianto e nelle zone circostanti, a indicare che "lavori all'interno del complesso di tunnel, così come il consolidamento dell'ingresso del tunnel, sono in corso”.
Cosa può essere nascosto nella Pickaxe Mountain
Nonostante l'impianto non sia ancora completo, alcuni esperti temono che l’Iran possa aver già nascosto parte delle sue scorte di 440 chilogrammi di uranio altamente arricchito nel sito.
Perché Picxaxe Mountain è nel mirino di Trump
La possibilità che a Pickaxe Mountain possano essere nascoste scorte di uranio in elevate quantità preoccuperebbe gli Stati Uniti e, per questo, il sito sarebbe entrato nel mirino di Donald Trump. Tuttavia, riuscire a distruggerlo non sarebbe così facile. A differenza degli impianti finora colpiti, Pickaxe Mountain non è ancora mai stato attaccato, né durante la guerra dei dodici giorni né durante l'attuale conflitto. Secondo gli esperti, perfino le temibili bombe Mop utilizzate per bombardare Fordow potrebbero risultare inefficaci per raggiungere le camere interne della Montagna del Piccone, che si trovano a circa 600 metri di profondità sotto la dura roccia granitica.
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