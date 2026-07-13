Ma se è vero che la situazione della navigazione a Hormuz rimane complicata, è anche vero che, secondo quanto sostenuto dagli Usa, nelle ultime 24 ore, circa 20 navi commerciali hanno transitato per lo Stretto, in coordinamento con le forze americane. Altre navi, poi, sarebbero invece transitate anche senza il coordinamento americano. Il passaggio quindi non sarebbe totalmente sigillato. Ma le tensioni nell’area incidono comunque, e negativamente, sull’economia globale.



A risentirne è, primo su tutti, il prezzo del petrolio, in forte rialzo oggi, dopo gli attacchi statunitensi contro l'Iran e la rappresaglia di Teheran. Il prezzo del greggio Brent con consegna a settembre - benchmark internazionale - è salito del 3,75% a 78,86 dollari al barile, prima dell'apertura dei mercati finanziari asiatici. Il petrolio Wti con consegna ad agosto è aumentato del 3,65%, a 74,02 dollari al barile.