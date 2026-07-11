Chiusura Stretto Hormuz, le conseguenze sui prezzi di petrolio e gas

Introduzione

Con la tensione di nuovo alta tra Usa e Iran, il numero di navi in transito nello Stretto di Hormuz si è drasticamente ridotto, secondo le più recenti rilevazioni dei sistemi di tracciamento marittimo. Dopo i 36 passaggi registrati lunedì e i 41 del giorno successivo, giovedì le imbarcazioni erano ormai soltanto poche, comprese due unità iraniane che rientravano verso i porti del Paese senza carico. Ecco il quadro della situazione e le conseguenze economiche.