Hormuz, traffico fermo. Wsj: nuovo piano Iran per uccidere Trump. LIVE

Iran, media: "Piano di Teheran per uccidere Trump". Traffico quasi fermo a Hormuz LIVE
Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Usa. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Usa e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu 'per coordinare le prossime mosse', riferisce Axios
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Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'IraN per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Usa e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu 'per coordinare le prossime mosse', riferisce Axios. Il gas sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
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Siria, affiliata a Isis cellula responsabile attacchi Damasco"
Un funzionario della sicurezza siriana ha dichiarato che la cellula responsabile dei due attentati dinamitardi avvenuti durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron a Damasco questa settimana era affiliata al gruppo dello Stato Islamico. "Le indagini preliminari sui membri della cellula coinvolta negli attentati di Damasco del 7 luglio hanno dimostrato che la cellula era affiliata al gruppo dell'Isis", ha dichiarato Ahmad Dalati, capo della sicurezza interna della regione di Damasco, alla televisione di stato siriana. Le autorità hanno riferito di aver arrestato diversi sospetti accusati delle esplosioni.
Iran, sepoltura Ali Khamenei, assente il figlio
Il leader supremo iraniano Ali Khamenei è stato sepolto venerdì mattina a Mashhad, secondo quanto riportato dalla televisione di stato. La cerimonia si è svolta senza l'apparente presenza del figlio e successore, Mojtaba Khamenei, stando alle immagini trasmesse dall'Irib, la televisione di Stato.
Minacce Iran: tornando da Ankara Trump ha cambiato aereo per motivi di sicurezza
La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente Usa è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Il tycoon e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sono parlati ieri e hanno concordato di mantenere il "coordinamento tra i due Paesi". Il Wall Street Journal non precisa se le informazioni di intelligence sulle minacce a Trump siano state discusse durante il colloqui tra i due leader.
Wsj: 'L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump'
Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'IraN per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. "Sono il primo della lista", ha detto. "Finora, immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo".
Media Iran: 'Sepolto Khamenei, è stato il funerale più grande della storia mondiale'
I media iraniani hanno affermato che oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del defunto leader supremo del Paese Ali Khamenei, che è stato sepolto. Lo scrive Sky News Uk. Secondo le prime stime, l'agenzia di stampa Fars News Agency ha affermato che si è trattato del "funerale più grande della storia mondiale". Il funerale si è protratto per sei giorni, con un breve tratto in territorio iracheno.
Cnn: 'Usa ancora impegnati nei colloqui con l'ran sulla questione del nucleare'
Gli Stati Uniti e l'Iran continuano a portare avanti negoziati tecnici sulle questioni nucleari nell'ottica di una soluzione diplomatica. Lo ha dichiarato un funzionario americano alla Cnn nonostante la ripresa di attacchi reciproci. "Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione e i colloqui tecnici proseguono. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare", ha affermato. Il memorandum d'intesa, ha aggiunto il funzionario, è "basato sui risultati" e le azioni dell'Iran "rappresentano un mancato raggiungimento degli obiettivi a un livello inaccettabile". "Gli attacchi dell'Iran contro navi innocenti sono atti di terrorismo", ha aggiunto il funzionario.