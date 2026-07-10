Hormuz, traffico fermo. Wsj: nuovo piano Iran per uccidere Trump. LIVE

Gli Stati Uniti e l'Iran continuano a portare avanti negoziati tecnici sulle questioni nucleari nell'ottica di una soluzione diplomatica. Lo ha dichiarato un funzionario americano alla Cnn nonostante la ripresa di attacchi reciproci. "Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione e i colloqui tecnici proseguono. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare", ha affermato. Il memorandum d'intesa, ha aggiunto il funzionario, è "basato sui risultati" e le azioni dell'Iran "rappresentano un mancato raggiungimento degli obiettivi a un livello inaccettabile". "Gli attacchi dell'Iran contro navi innocenti sono atti di terrorismo", ha aggiunto il funzionario.