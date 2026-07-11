Guerra, Trump: 1000 missili pronti contro Iran. Teheran: su tregua mantenuto parola. LIVE
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato venerdì che gli Stati Uniti avrebbero "annientato completamente" l'Iran qualora avesse tentato di assassinarlo o ci fosse riuscito. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato oggi che Teheran ha "mantenuto la parola data" sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti
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L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito', annuncia Trump. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. "Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, annunciata in tutto il mondo, di assassinare, o tentare di assassinare, l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, in questo caso, me", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. Ha aggiunto: "Ho dato l'ordine, e l'esercito statunitense è pronto, disposto e in grado, per un anno, prorogabile, di annientare e distruggere completamente tutte le aree dell'Iran".
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Pakistan, 'Islamabad si prepara per l'arrivo di delegazioni straniere'
Sebbene non vi sia alcuna dichiarazione ufficiale riguardo a eventuali colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti in Pakistan, la polizia di Islamabad ha annunciato un piano di deviazione del traffico, sul suo account ufficiale X, in vista dell'arrivo in città di delegazioni straniere. Gli agenti hanno chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad. Il Serena Hotel è stato la sede del primo ciclo di colloqui svoltosi l'11 e il 12 aprile di quest'anno. Il piano - si legge - sarà in vigore dalle ore 8 dell'11 luglio alla mezzanotte del 13 luglio 2026. Al Arabiya, da parte sua, citando una fonte autorevole, scrive che è previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti in Pakistan domenica 12 luglio.
Libano, Idf: uccisi membro Hezbollah e un sospetto in due raid
L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso un membro di Hezbollah e un altro "sospetto" in due attacchi separati nel sud del Libano, ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Secondo le forze israeliane, le operazioni sono avvenute nella "zona di sicurezza" sulle colline di Ali Taher. L'esercito ha ribadito che continuera' ad agire per neutralizzare ogni rischio per i soldati e impedire a Hezbollah di colpire civili israeliani. Intanto, fonti statunitensi indicano che il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, previsto nell'accordo di cessate il fuoco del 26 giugno, potrebbe iniziare a breve. Il ministro della Difesa Israel Katz ha pero' affermato che Israele manterra' la propria presenza finche' Hezbollah non sara' disarmato.Dall'inizio delle ostilita' a marzo, oltre 4.300 persone sono morte in Libano negli attacchi israeliani, mentre 37 soldati e due civili israeliani sono stati uccisi in azioni di Hezbollah.
Iran, su cessate il fuoco abbiamo mantenuto la parola con gli Usa
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato sabato che Teheran ha "mantenuto la parola data" sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica islamica. "Finora l'Iran ha mantenuto la parola data, a differenza del 'cosiddetto' Segretario del Tesoro statunitense che sta violando il paragrafo 9 del Memorandum d'intesa", ha scritto Araghchi su X, riferendosi a una parte del memorandum d'intesa relativa al mancato dispiegamento di ulteriori forze statunitensi nella regione. Nel su post su X, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha aggiunto che "non può esserci rispetto se non è reciproco". Gli scontri tra Iran e Stati Uniti sono ripresi martedì scorso e sono stati i più significativi dalla firma, il 17 giugno, di un accordo volto a trovare una soluzione definitiva alla guerra iniziata il 28 febbraio con l'attacco israelo-americano all'Iran. Donald Trump ha ribadito ieri che il cessate il fuoco era "finito", pur accettando di proseguire i colloqui con Teheran. "La Repubblica islamica dell'Iran ci ha chiesto di continuare le 'discussioni'. Teheran "non ha avanzato alcuna richiesta di questo tipo", si è affrettato a precisare il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, annunciando al contempo che Araghchi si sarebbe recato in Oman sabato per discutere dello Stretto di Hormuz. Teheran consente un solo corridoio di navigazione, lungo la sua costa, ed esclude qualsiasi ritorno alla situazione prebellica, quando il passaggio in questo stretto, attraverso il quale transitava normalmente un quinto del commercio mondiale di idrocarburi, era libero. Gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran per due notti consecutive dopo aver accusato Teheran di attacchi a tre navi mercantili nello stretto. Per rappresaglia, l'Iran ha fatto fuoco contro i paesi del Golfo: il Kuwait, il Bahrein e il Qatar.
USA: Trump, 'Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro l'Iran'
"Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, annunciata in tutto il mondo, di assassinare, o tentare di assassinare, l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, in questo caso, me", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. Ha aggiunto: "Ho dato l'ordine, e l'esercito statunitense è pronto, disposto e in grado, per un anno, prorogabile, di annientare e distruggere completamente tutte le aree dell'Iran".