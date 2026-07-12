Guerra Iran, Teheran chiude Hormuz, nuovi raid Usa. LIVE

Teheran richiude lo Stretto di Hormuz e colpisce una portacontainer cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Qatar segnalano di essere sotto attacco, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran, in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello Stretto di Hormuz. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, riporta The Times of Israel, riferisce che i sistemi di difesa aerea stanno intercettando missili e droni provenienti dall'Iran. Esplosioni sono state udite anche a Doha, la capitale del Qatar. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre: il quotidiano Hamshari inserisce anche Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.

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