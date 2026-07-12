Guerra Iran, Teheran chiude Hormuz, nuovi raid Usa. LIVE

Teheran richiude lo Stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrein. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre: il quotidiano Hamshari inserisce anche Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme a Trump e Netanyahu
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Teheran richiude lo Stretto di Hormuz e colpisce una portacontainer cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Qatar segnalano di essere sotto attacco, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran, in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello Stretto di Hormuz. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, riporta The Times of Israel, riferisce che i sistemi di difesa aerea stanno intercettando missili e droni provenienti dall'Iran. Esplosioni sono state udite anche a Doha, la capitale del Qatar. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre: il quotidiano Hamshari inserisce anche Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
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Ghalibaf: "L'era degli accordi unilaterali è finita"
"L'era degli accordi unilaterali e' finita. Ve l'abbiamo detto: mantenete la vostra parola o pagate il prezzo. La realtà sta bussando". Lo scrive su X il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore, Mohamed Bagher Ghalibaf.
Colpita una seconda nave che cercava di attraversare lo Stretto di Hormuz
Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato stamattina di aver colpito una seconda nave nello Stretto di Hormuz, dopo i precedenti attacchi a una nave portacontainer che hanno provocato rappresaglie da parte degli Stati Uniti. Teheran ha colpito "una seconda imbarcazione che violava le normative nello Stretto", si legge in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato e dall'agenzia di stampa Irna. I pasdaran aggiungono di aver anche attaccato con missili una base statunitense in Qatar.
Usa, colpiti oltre 140 obiettivi militari in Iran
Le forze armate Usa hanno dichiarato di aver colpito stanotte almeno 140 obiettivi in Iran, in rappresaglia per un attacco di Teheran contro una nave mercantile nello Stretto di Hormuz. "Le forze statunitensi hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e navi militari", ha affermato il Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti in una dichiarazione. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti missilistici e di droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera.
Teheran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz
La Marina delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz fino a nuovo avviso, riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu. Subito prima della chiusura, è stato esploso un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione che tentava di attraversare lo stretto seguendo una rotta non autorizzata, riporta Cnn citando i media iraniani.
Usa, lanciato terzo round di attacchi della settimana contro l'Iran
Le forze americane hanno lanciato "la terza serie di attacchi della settimana contro l'Iran, in risposta all'aperta aggressione da parte del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica contro la M/V GFS Galaxy, una nave portacontainer battente bandiera cipriota in transito nello Stretto di Hormuz". Lo afferma il Centcom, sottolineando che un membro civile dell'equipaggio risulta disperso e l'imbarcazione non è in grado di proseguire il viaggio a causa di un incendio a bordo e di gravi danni alla sala macchine.
Axios: "Depositi di missili e droni e radar iraniani fra i target degli Usa"
Gli attacchi americani in Iran hanno puntato a radar di sorveglianza aerea, depositi di missili e droni, siti di lancio di missili e droni, radar di sorveglianza di superficie e lanciatori di missili terra-aria. Lo riporta Axios.
Hegseth: "Iran ha fatto la scelta sbagliata, ora paga"
"L'Iran ha fatto una scelta sbagliata. Ora ne paga le conseguenze". Lo afferma su X il capo del Pentagono, Pete Hegseth, allegando al suo messaggio il post dello Us Centcom che annunciava il lancio di nuovi attacchi americani all'Iran.
Missili iraniani contro Emirati Arabi, esplosioni e allarme anche in Bahrein e Qatar
Gli Emirati Arabi Uniti hanno subito un attacco missilistico iraniano, il Bahrein ha attivato le sirene antiaeree e in Qatar sono state udite esplosioni a Doha. Lo rendono noto le autorità locali, dopo i raid aerei statunitensi di questa notte contro l'Iran seguiti all'attacco delle forze di Teheran contro una nave nello Stretto di Hormuz.