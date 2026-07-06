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Funerali di Khamenei: come la guerra ha cambiato il regime e il Paese

Luciana Grosso

Ispi
La folla radunata per l'inizio dei funerali di Khamenei il 4 luglio (IPA)

Le esequie della Guida Suprema che ha guidato il Paese per 37 anni, iniziate il 4 luglio, sono una cerniera storica: dallo scontro con gli Stati Uniti è emersa una nuova versione del regime, più forte, più dura, più spietata e potente

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