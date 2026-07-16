“L'Italia sta facendo tutto ciò che è in suo potere per cercare di allentare e rendere meno complicata la situazione in Medio Oriente e siamo molto soddisfatti per quello che è successo a Roma nei giorni scorsi durante gli incontri tra la delegazione libanese e israeliana”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Sono stati compiuti dei passi in avanti, tant'è che ci sarà un nuovo incontro e credo che all'inizio di agosto ci sarà una nuova tornata di colloqui a Roma e quindi per quanto riguarda il Libano la situazione sta lentamente migliorando”.

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