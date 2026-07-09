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Da Beirut all’Italia: il basket femminile che supera i confini

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
Le ragazze di Shatila giocano nei campi del Bea Chieri - Agnese Ranaldi

La squadra di cestiste del Palestine Youth Club arriva in Italia con Basket Beats Borders. Il progetto promosso dalla ong Un Ponte Per si sviluppa tra Torino, Genova e Como e trasforma i destini individuali e quello collettivo, contribuendo a far conoscere la realtà di Shatila - campo profughi palestinese di Beirut - e le difficoltà di chi lo vive ogni giorno

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