Da Beirut all’Italia: il basket femminile che supera i confini

La squadra di cestiste del Palestine Youth Club arriva in Italia con Basket Beats Borders. Il progetto promosso dalla ong Un Ponte Per si sviluppa tra Torino, Genova e Como e trasforma i destini individuali e quello collettivo, contribuendo a far conoscere la realtà di Shatila - campo profughi palestinese di Beirut - e le difficoltà di chi lo vive ogni giorno