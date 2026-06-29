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Perché nessuno si fida dell’accordo di pace tra Libano e Israele?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il 26 giugno Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato l'accordo quadro che spiana la strada alla pace. Il fatto che si basi su presupposti quasi impossibili, però, non solo ne mina la credibilità, ma è probabile che si traduca in una istituzionalizzazione e normalizzazione dell’occupazione cui, in teoria, dovrebbe porre fine. O, peggio, aprire paradossalmente la strada all’opposto della pace, cioè a una nuova guerra

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